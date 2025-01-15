康怡AEON提供4小時冷藏櫃服務　港女嫌時間短批擾民　網民斥西客

顧客當然想得到最好服務，但不等於任何要求都是合理。有港女在網上批評AEON康怡超市的新措施非常擾民，指其冷藏櫃服務只能擺放食物4小時，職員指超時會將相關冷藏品搬出櫃外，她認為對方態度非常惡劣，聲稱難以繼續光顧。



帖文隨即引來大量網民留言，但樓主圍爐不成反被斥「西客」，網民轉而支持店方和職員，認為「4個鐘其實好夠」、「其他地方都好少有暫放冷藏櫃服務，你唔再幫襯，你應該買唔到嘢」、「你借用冰櫃，唔係畀你當屋企雪櫃用喎，搞清楚先」。



樓主表示，AEON康怡超市推出新措施，顧客只能借用冷藏櫃4小時，認為並不足夠和擾民。（AEON官網圖片）

樓主呻新措施擾民 職員態度惡劣

樓主在facebook群組「AEON Stores 關注組」發文大呻，指AEON康怡超市推出新措施，顧客購買新鮮食品或需要冷凍的貨品，可以繼續借用冷藏櫃，但只能擺放4小時，認為並不足夠和擾民，因為不少家庭的成員早出晚歸，只想買少許食物然後暫放，繼而前往其他地方添貨。

樓主更指服務台職員「態度非常惡劣」，對方明言「4個鐘頭後就將冷藏品搬出櫃外」，認為難以繼續光顧AEON康怡超市。

大量網民支持AEON康怡超市，直指「4個鐘其實好夠」、「你借用冰櫃，唔係畀你當屋企雪櫃用喎，搞清楚先」。（示意圖/資料圖片）

網民力撐AEON︰唔收錢仲想點？

樓主訴苦的帖文卻得不到網民同情，反而被指要求不合理，形容她是「西客」，不少人明言支持AEON康怡超市，「唔收錢畀你放4個鐘都話少？使唔使畀你放24小時，再開埋24小時，方便你去拎呀？」、「你冇時間咪唔好買，放工有咩就買咩」、「4個鐘好多啦！咁多時間，食飯、剪頭髮、接埋小朋友放學都仲得啦！」、「個個買完擺喺個雪櫃10個8個鐘，你估呢度係迷你倉咩」。

（facebook群組「AEON Stores 關注組」）