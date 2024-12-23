鴻運冰廳聖誕結業！港男$1XX買1打蛋撻嫌貴：中伏　網民斥西客

周星馳主演電影《行運一條龍》、杜琪峯作品《黑社會2以和為貴》取景地「太子鴻運冰廳餅店」屹立九龍近半世紀，早前宣布將於聖誕節當日（12月25日）結業，令員工及不少食客大表惋惜及不捨，紛紛趕在結業前來回味一番。不過有港男大呻「中伏！」，指自己買了1打12個蛋撻品嚐，卻要價108元，他認為價錢太貴，加上不滿收銀姐姐態度「好寸」，還咒罵「X佢個街！早執早着」，忿而在網上公審這間茶餐廳。



帖文一出即引來不少網民熱議，樓主即被圍攻被網民鬧他「西客」，「所以人哋咪要執，$9都話貴，旺角太子啲租都好貴」、「揾水哥」、「梗係西口西面去俾錢，依依哦哦話人貴先畀阿姐串佢」，由於樓主圍爐不成，已急急刪帖。



周星馳主演的《行運一條龍》中的「行運茶餐廳」，取景地正是鴻運冰廳餅店。（《行運一條龍》劇照）

港男鴻運冰廳買蛋撻嫌貴

太子鴻運冰廳餅店將於12月25日聖誕節結業，不過有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發文及相，指買了1打12件出爐蛋撻，價錢要108港元，認為太貴，加上「收銀姐姐態度好寸」，大呻「中伏！」。樓主又大鬧「X佢個街！早執早着」，並在網上發帖公審。

樓主買1打12件的出爐蛋撻，想不到價錢要108港元，出帖呻價錢貴，又鬧女收銀態度差。（Facebook圖片）

圍爐不成反被網民圍攻鬧「西客」

不過帖文一出，即引來不少網民留言，樓主被網民圍攻鬧他「西客」，「9蚊個撻有咩問題？而家唔係1984喎！」、「真係用牛油皮係成本貴好多，出面平係因為用人造牛油」、「5、6年前佢地啲菠蘿包已經8元個啦！不過佢哋啲麵包西餅唔錯的，都係舊味style（風格）！」

有人認為樓主也有責任，「係貴 。只怪自己無睇價 」、「明碼實價點樣叫伏，樓主唔通係文盲唔識睇價錢？」、「所以人哋咪要執，$9都話貴，旺角太子啲租都好貴」。

樓主圍爐不成反被圍攻而急急刪帖。（Facebook截圖）

太子鴻運冰廳餅店屹立九龍近半世紀，早前宣布將於聖誕節當日（12月25日）結業，令員工及不少食客大表惋惜及不捨。（《行運一條龍》劇照）

網民：自己X左就咒人執笠，完全冇口德！

有人認為樓主不切實際，「其實而家真係好多人好似出去買嘢食嘢要人哋成本價賣畀你咁樣，從來唔會諗下人哋嘅經營成本有幾高？大佬，做生意梗係要賺錢㗎啦，唔賺錢做嚟做乜呀？你估我開善堂㗎？」、「自己X咗就咒人執笠，完全冇口德！」。樓主圍爐不成，已急急刪帖。

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

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去年曾發生大火翻新重開 成小演員婚照場景

太子鴻運冰廳餅店於去年3月曾因爐頭搶火發生火災，餐廳一度暫停營業要重新裝修，1個月後重開。翻新後餐廳仍保留昔日原貌，讓熟客及影迷大感安慰。而《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與丈夫鍾健威重返鴻運拍攝婚照。