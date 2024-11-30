訂深色蛋糕慶生！食客事後公審斥黑店：啲色好難洗甩　網民批西客

再有蛋糕出現「甩色」事件！有網民於某連鎖餅店訂購1個較為深色蛋糕，不過他就上傳多張照片，斥涉事店舖是「黑店」，事關他和同行者吃過蛋糕後，有人嘴唇被染上墨綠色，像是發紫般；另有人手掌掌心亦被染上顏色。他不滿蛋糕「甩色」問題嚴重，故於網上公審，「（好似）中毒一樣」。



許多網民看過帖文都反斥樓主西客，「有其他顏色唔揀，係都要揀黑色」、「標奇立異嘅後果」、「外圍都係黑色，一眼就望到，如果介意呢個顏色當初就唔好買啦」。亦有人指出深色蛋糕必定需要大量色素，無論成人或小童都應避免食用，「Cream係白色，要令佢變黑幾乎要落晒成支色素」、「不嬲呢啲蛋糕都係好睇唔好食，攞嚟影相就算」。



有食客於連鎖餅店訂購較深色蛋糕，卻不滿蛋糕出現「甩色」情況，於網上公審店方惹議。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

訂購深色蛋糕出現「甩色」情況 食客斥黑店

該食客於11月25日在facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，稱「黑店黑蛋糕，大家買蛋糕小心選擇，啲顏色好難洗甩」。從事主上傳多張照片所示，他於某連鎖餅店訂購了1個較為深色的蛋糕，當他切下蛋糕時，明顯可見蛋糕奶油呈極深色的墨綠色。

嘴唇、手心均被染色 事主：似中毒

事主上傳的另外2張照片顯示，當中有人吃過蛋糕後，嘴唇被染上奶油的墨綠色，像是發紫般，另有人不慎觸碰奶油後，手掌亦被染上顏色，樓主對蛋糕出現「甩色」情況感到不滿，故於留言區怒斥「（好似）中毒一樣」。

食客訂購1個深色蛋糕，而蛋糕奶油明顯呈深色墨綠色。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

當中有人吃過蛋糕後，嘴唇被染上墨綠色，像是發紫般。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

有人掌心亦被染上顏色難以洗去，樓主不滿稱「（好似）中毒一樣」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

樓主對蛋糕出現「甩色」情況感不滿，於網上發文斥涉事餅店是「黑店」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

網民斥西客：介意呢個顏色當初就唔好買

帖文一出，絕大部份網民認為樓主早知蛋糕是深色，事後卻公審店方，故斥他「西客」，「自作孽」、「未見過有人買黑色蛋糕咁癲」、「標奇立異嘅後果」、「有其他顏色唔揀，係都要揀黑色」、「又無人用支槍指住你個頭要你訂個黑色蛋糕，訂咗返嚟又話人哋個蛋糕顏色咁黑」、「人哋整得唔夠黑又話人黑店，符合你心意又俾人話黑店，香港人真係難服侍」、「外圍都係黑色，一眼就望到，如果介意呢個顏色當初就唔好買啦」、「下次買淨海綿蛋糕咪無事囉」。

有留言則揶揄樓主，「關鍵係佢訂一個黑色蛋糕，咁佢期望啲黑色cream係天然顏色？」、「你唔係以為人哋買芝麻磨畀你呀？」、「等如食完墨汁意粉，投訴黑店意粉黑心」、「食完紅火龍果屙啲X出嚟紅色，唔通又要爆個農夫咩」、「可以提供染黑髮，但唔會染到手嘅染髮劑嗎？」、「就算食紅莓，藍莓，食完望條脷都有色㗎啦」。

深色蛋糕需使用大量色素 網民籲避免食用

另有網民指深色蛋糕必定需要使用大量色素，應避免選購食用，「不嬲呢啲蛋糕都係好睇唔好食，攞嚟影相就算」、「愈深同愈鮮艷嘅顏色，往往用嘅色素都係最多」、「知唔知整一個黑色蛋糕要落幾多色素先夠黑？」、「Cream係白色，要令佢變黑，幾乎要落晒成支色素」、「所以盡量避免食，小朋友更加係」、「竹炭粉都做唔到黑色嘅效果」、「用天然黑色的話，墨魚墨汁好腥、竹炭就苦到仆X，買黑色蛋糕就係咁㗎啦」。

（facebook群組）