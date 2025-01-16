港鐵男月台公然食煙！港男拍片公審　1原因反遭網民問：有咩用？

港鐵範圍嚴禁吸煙，但近期不時有人拍到乘客在月台食煙。有港男早前在網上發片，指在港鐵香港站月台，見到有中年男子等車時，肆無忌憚吞雲吐霧，其他乘客也沒有特別反應，於是拍下來在網上公審。



帖文引來網民熱議，有人大感無奈，「火車站要有火車頭」、「而家周圍都拍到啲同胞喺禁煙區食煙，冇人執法就冇辦法，唯有睇開啲」。



樓主拍下有男子在香港站月台食煙。（影片截圖）

男子在香港站月台食煙，遠處可見從他的口有煙霧飄出來。（影片截圖）

男子在香港站月台食煙，遠處可見從他的口有煙霧飄出來。（Threads圖片）

香港站月台男子公然食煙無人理

有港男早前在社交平台Threads上發片，題目為「認真咩地鐵食煙」。影片見到他在港鐵香港站月台，在遠處從後見到有名中年漢，右手拿着購物袋，左手在食煙，遠遠也看到有煙霧在飄，站在附近的乘客沒有特別反應。樓主趕緊將這些離譜行為拍下，放在網上公審。

網民：影有咩用點解唔即時舉報

帖文引來網民議論紛紛，有人覺得到相當無奈「香港，無奇不有」、「而家周圍都拍到啲同胞喺禁煙區食煙，冇人執法就冇辦法，唯有睇開啲」。也有人認為樓主只拍片公審不舉報也不對，「影有咩用，點解唔即時舉報」。

香港鐵路禁止吸煙 ，違例者可被罰款5,000元。（Threads圖片）

違例者可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部份吸煙，則任何人不得在該部份吸食，或攜有任何形式的已燃點煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。