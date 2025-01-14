港鐵閘機有問題？港女拍卡1情況被罰款$1000呻無辜　港鐵咁回應

港鐵入閘時要留意清楚！《東張西望》日前報道，有港女在港鐵油塘站拍卡入閘，疑因閘機問題，被女職員截查車票發現「沒有有效入閘紀錄」，要罰款1,000元；糾纏半小時，港女堅持不簽署罰單，並要求翻查閉路電視（CCTV）影片不果，後來被職員帶入房，其間有男職員明言如不簽署就會報警，告上法庭罰5,000元。港女感到害怕帖上趕時間，最終屈服「喊簽名」繳交1,000元罰款，但感到委屈，報警求助。



事件成為全城熱話，不少人批評港鐵做法，「真係完全荒謬絕倫」、「投訴有理，希望地鐵查清楚！」、「真係要嚴查！如果係真，真係好離譜。屈得就屈」、「其實件事真係好容易解決，直接睇cctv一清二楚，點解地鐵公司唔肯睇？」；也有人質疑事主使用了「陰」、「陽」兩張八達通，「俾人捉咗之後就攞第二張車飛出嚟咪無入閘紀錄囉，仲要話人老屈，人哋三唔識七唔會老屈你囉」。另有網民教路如何避免「中招」。



港鐵回覆《香港01》表示，當時職員懷疑有人不恰當使用特惠車票，所以要求檢查車票，而該乘客「提供給職員檢查」的車票沒有入閘紀錄，又表示身上沒有其他車票；由於該乘客未能出示有效車票，職員需要根據附例執法，邀請他到站長室跟進，強調這是「一貫既定做法，旨在保障乘客私隱」，又稱當日出入閘機運作正常，沒有故障報告。不過港女強調，當日職員查票時沒有說她用特惠車票，又強調自己身上只有成人八達通，沒有任何其他車票。而事主在《東張西望》中強調，她當日身上只有1張成人八達通，沒有任何其他八達通。



《東張西望》日前報道，有港女在港鐵油塘站拍卡入閘，疑因閘機問題，被女職員截查車票發現「沒有有效入閘紀錄」，要罰款1,000元。（資料圖片）

事主被指「沒有有效入閘紀錄」被罰款1,000元

《東張西望》日前報道，曾姓女事主1月10日（星期五）早上在港鐵油塘站入閘，拍卡時顯示「交叉」，於是退後再拍卡，待看到「綠色箭嘴」及「餘額191元」後，閘門打開，詎料入閘走了約5步，就有女職員過來查車票，發現其車票「沒有有效入閘紀錄」，要罰款1,000元。

女事主向《東張西望》求助。（《東張西望》畫面）

曾女拒絕簽名，解釋自己沒有「衝閘」，「你（女職員）啱啱喺嗰度見住我入嚟，我無衝閘」，惟女職員重申她違反條例要罰款。糾纏半小時，曾女堅持不認罪，女職員帶她到職員室「慢慢傾」，其間曾女堅決不簽署罰單，不認違規事項，又要求翻查閉路電視影片（CCTV）及找站長處理事件；隨後有未表明身份的男職員到來，向她明言「ok，咁我哋而家就會報警，然後扣留妳張八達通，告上法庭，再罰款5,000蚊，你自己揀啊」。

被要求選擇「簽名交罰款」或「報警上庭罰5,000元」

曾女感到擔心害怕，加上趕時間離開，而且女職員稱「總之妳之後上訴就可以攞返1,000蚊」，於是憤怒地「喊住簽名」繳交1,000元罰款。同日晚上，曾女決定報警求助，但警察稱他們沒權查看港鐵閉路電視，且因為屬於民事糾紛，「做唔到任何嘢，只可以備案」。

女事主最終繳交罰款，但感到委屈。（《東張西望》畫面）

網民批荒謬：要嚴查

事件引起全城關注，不少人批評港鐵做法，「真係完全荒謬絕倫」、「投訴有理，希望地鐵查清楚！」、「真係要嚴查！如果係真，真係好離譜。屈得就屈」、「其實件事真係好容易解決，直接睇cctv一清二楚，點解地鐵公司唔肯睇？」、「好大嘅官威，完全得你講，報警都無得睇天眼紀錄，明白每日過千單票務問題，但你都畀個機制無辜市民辨解，唔係而家咁一係畀錢一係法庭見」、「不能否認有人逃票，但重點是很多人都試過無入閘紀錄，出閘才去票務處處理，而只要職員說你逃票就不管什麼理由罰款了事，市民會為一千元和港鐵打官司？」。

亦有網民表示遇過同類事件，「我同呢位事主一樣都係受害者之一。幾年前放工時間我係奧運站拍卡入閘，到東涌站拍卡出閘，但熒幕顯示叫我搵客務中心，然後我掉頭行去客戶服務中心，行緊去cs嘅中途（差幾步路到，都係唯一去cs嘅路徑）突然有個職員行過嚟，叫我畀張八達通佢，佢check完話我冇拍卡入黎要罰我$500。捉我入房，困咗我4個鐘。我要求check cctv，佢哋唔肯，亦話閘口冇cctv冇鏡頭影到嗰個位，係都要屈我逃票同要我罰款，否則報警，4個鐘崩潰嘅情緒下，最後佢哋強迫我簽一張嘢承認逃票先肯放我走，話下次再犯就要罰款」、「我都有發生過同類事件，最後報警處理，警察來到最後當誤會處理，希望大家唔好怕事，唔好覺得浪費時間」。

有網民表示遇過同類事件。（資料圖片）

也有網民質疑事主使用了「陰」、「陽」兩張八達通，「俾人捉咗之後就攞第二張車飛出嚟咪無入閘紀錄囉，仲要話人老屈，人哋三唔識七唔會老屈你囉」。

港鐵：懷疑有人不恰當使用特惠車票

港鐵回覆《香港01》表示，當日港鐵人員於油塘站執行查票職務，留意到1名乘客入閘時，閘機亮起「提示燈（不是交叉）」，顯示使用特惠車票，懷疑有人不恰當使用特惠車票，所以要求檢查車票，而該乘客提供給職員檢查的車票沒有入閘紀錄，又表示身上沒有其他車票；由於該乘客未能出示有效車票，職員需要根據附例執法，「邀請」她到站長室跟進，形容是「一貫既定做法，旨在保障乘客私隱」。

港鐵又稱，根據車站紀錄，當日出入閘機運作正常，沒有故障報告。至於翻查閉路電視問題，港鐵指一直重視保障乘客個人資料私隱，使用和處理閉路電視片段有嚴謹程序和指引，只有經既定程序獲授權的人員方可查看閉路電視影像；公司已保存相關閉路電視片段，若警方因執法需要要求提供或查閱，公司會按程序處理。

港鐵回覆《香港01》表示，由於該乘客未能出示有效車票，職員需要根據附例執法，「邀請」她到站長室跟進，形容是「一貫既定做法，旨在保障乘客私隱」。（資料圖片）

事主反駁：職員沒說查特惠車票，身上只有成人八達通

不過事主曾女在《東張西望》回應強調，職員當日查票時第一時間沒有說她用特惠車票，而是說其成人八達通並沒有有效入閘紀錄，又強調她身上當時沒有任何其他車票。

網民教自保方法

另有網民教路如何避免「中招」，「建議用電話八達通，可以即時有交易紀錄，係唔係特惠一睇就知」、「報警。警方要求舉證就可以查CCTV」、「最緊要唔好簽認罪書，佢唔報警就要放你走，冇權扣留」、「簽咗交完錢先上訴呢啲 onX嘢咪X信，簽完交埋錢就結案，仲邊有得上訴」、「拍咗無聲或者畫面無轉就去第二部再拍，有回應先入閘。如果報錯去counter搞。閘機壞係佢問題。閘機壞你都照用照過係你問題」、「全程自己錄低，問清楚所有嘢，佢有乜要你簽睇清楚，睇唔明叫佢解釋，一路錄影，有晒record證據，問清楚走得係咪唔會有後續，唔會罰錢，如果都收到傳票，到時攞返條片出嚟，一睇乜都清楚晒，要有禮貌，平靜咁問清所有嘢，全程video record，電話有埋 timestamp」、「企係原地唔好跟佢走，入到房無其他人喺你旁邊好大壓力」。