港鐵阿婆攜手推車衝門阻乘客下車！小孩1句童言教訓獲激讚：好叻

乘搭港鐵應先讓乘客下車，惟有港男於社交平台發文，指在港鐵大圍站見有列車駛至，一開門就見到有婆婆推着手推車於車門正中間位置衝上車，令下車的乘客要左右躲避不知所措，這時現場1名小朋友以1句童言「教訓」婆婆，令樓主大讚勇敢，「哥哥我畀個respect你，講咗我唔敢講嘅」。



帖文引來網民熱議，紛紛讚賞小朋友做得好，「好叻仔」、「好Q」、「做得好，相信老師有教小朋友正確嘅事」、「小朋友都識，大人竟然唔識，慚唔慚愧？」。



乘搭港鐵應先讓乘客下車再上車。（資料圖片）

港鐵阿婆推手推車衝門阻乘客落車

該港男於1月9日（星期四）在社交平台Threads以「頭先有個小朋友好勇敢！」為題發文，指當日在港鐵大圍站上車，列車到站一開門，即見到1名婆婆推着手推車於正中間位置衝上車，沒有理會其他乘客下車需要，「落車啲人就左右避又唔知要點落車」。

樓主指，列車到站一開門，即見到1名婆婆推着手推車於正中間位置衝上車，沒有理會其他乘客下車需要。示意圖。（資料圖片）

小朋友1句童言教訓獲激讚

樓主續說，婆婆「衝鋒陷陣」後，有目擊的小朋友據理力爭「教訓」婆婆，當面向婆婆說：「你下次等啲人落晒車先上車，你推住架大車，阻住啲人落車呀！」

樓主補充，小朋友說話後，隨即被母親「急急腳拉走咗佢（小朋友）」，不過樓主已受小朋友的說話觸動，「哥哥我畀個respect你，講咗我唔敢講嘅」。

婆婆「衝鋒陷陣」後，被目擊的小朋友出言「教訓」。（資料圖片）

網民讚童言無忌：好叻仔

網民看過帖文紛紛讚賞小朋友做得好，「好叻仔」、「好Q」、「做得好，相信老師有教小朋友正確嘅事」、「初生之犢不畏虎」、「下次同媽媽講佢小朋友好叻，唔係個小朋友返屋企俾人『教訓』，可能以後都唔敢『多事』」、「小朋友都識，大人竟然唔識，慚唔慚愧」、「阿毛真係同佢哋講都嘥氣」。

網民紛紛讚賞小朋友做得好。（Threads）

有網民則分享類似經歷，「有次有個大大隻扮似有背景嘅男士，企中間拖住個篋衝入嚟，我話畀人落個車先啦。佢冇出聲，直至我落咗車，佢去到車中間，佢先嗌你而家係咪落唔到啊。我話我落到係我本事，你又做衰嘢又凹水，西！」。