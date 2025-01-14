港鐵男拒查票影片瘋傳：要玩大龍鳳！6個包圍1個　職員咁做惹爭議

港鐵加強巡查打擊逃票、違規使用特惠車票行為，不過本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵旺角站有男子遇上職員查票時拒絕合作，更稱要「玩大龍鳳」；影片見到，男子被6名港鐵職員圍着未能離開，而他取出手機拍攝港鐵職員，其間在數數目，但影片未見職員有進一步行動。



影片引來網民熱議，有人批評男子行為不智，「反而見到個男態度好差……」、「做乜咁驚俾人查? 唔通真係身有屎？」、「onX扮型其實X」、「職員有權查飛 ，正常都會合作啲喇，找自己麻煩咩唔通」。不過亦有網民關注如果男子離開，職員是否有權「捉住」他，甚至動用武力。



《香港01》記者已向港鐵查詢，正等候回覆。而根據《港鐵附例》，每名人員有權將他合理地懷疑已觸犯或正企圖觸犯本附例的人移離鐵路處所（如有需要可使用合理武力）；凡觸犯事項是本附例所訂的罪行，在不損害按照本附例施加的任何處罰或附加費原則下，該人員有權扣留該人，直至交由警務人員羈押以便依法處理為止。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵旺角站有男子遇上職員查票時拒絕合作，更稱要「玩大龍鳳」。（影片截圖）

男子拒查飛被港鐵職員包圍：玩大龍鳳！

這段影片長11秒，1月13日（星期一）起在本港Facebook群組「香港突發事故報料區」及Threads廣泛流傳，指「呢個男仔，拒絕畀職員查飛，話要玩大龍鳳」。

影片見到，現場為港鐵旺角站，指示牌旁邊靠牆位置，有1名穿長袖衣服、短褲男子，被6名港鐵職員包圍，未能離開，其間取出手機對着職員拍攝，並「一、二、三、四、五、六」般數數字，愈說愈用力。不過港鐵職員一直站着，影片中未見有進一步行動。

1名穿長袖衣服、短褲男子，被6名港鐵職員包圍，未能離開，其間取出手機對着職員拍攝。（影片截圖）

1名穿長袖衣服、短褲男子，被6名港鐵職員包圍，未能離開，其間取出手機對着職員拍攝。（影片截圖）

1名穿長袖衣服、短褲男子，被6名港鐵職員包圍，未能離開，其間取出手機對着職員拍攝。（影片截圖）

1名穿長袖衣服、短褲男子，被6名港鐵職員包圍，未能離開，其間取出手機對着職員拍攝。（影片截圖）

網民：職員有權查飛應合作

網民看過影片議論紛紛，有人批評男子行為不智，「反而見到個男態度好差……」、「做乜咁驚俾人查? 唔通真係身有屎？」、「最後咪又係要畀……硬膠」、「衰咗就認啦，仲要係度扮勁做乜，唉」、「onX扮型其實X」、「職員有權查飛 ，正常都會合作啲喇，找自己麻煩咩唔通」。

亦有網民認為應多巡查港鐵東鐵線頭等車廂，「最應該去查係搭頭等班人啦，日日都見到就咁衝上去就坐低，查一轉都實捉到幾個啦」。不過也有網民關汪如果男子離開，職員是否有權「捉住」他，甚至動用武力，「其實如果就咁走咗去，職員有冇權捉住你呢？」。

男子做法引來網民熱議。（影片截圖）

港職職員有權扣留嫌疑人

根據《港鐵附例》，每名人員有權將他合理地懷疑已觸犯或正企圖觸犯本附例的人移離鐵路處所（如有需要可使用合理武力）；凡觸犯事項是本附例所訂的罪行，在不損害按照本附例施加的任何處罰或附加費原則下，該人員有權扣留該人，直至交由警務人員羈押以便依法處理為止。