睡眠研究｜1行為比睡夠8小時更健康　降低癌症、心血管疾病死亡率

一向認為要睡滿8小時才是健康之道。但台灣有醫生指，最新研究分析超過6萬名參與者睡眠數據，發現擁有規律的作息時間，比充足睡眠時間更有效降低如癌症及心血管疾病風險，又指擁有高度規律睡眠的人，死亡風險比作息不規律的人低20至48％。醫生又列出養成規律睡眠對健康的3個重要影響。



最新研究指規律作息時間比單純的睡更長能降低健康風險。（GettyImages）

規律作息時間比睡更多降低近5成死亡率

台灣復健科醫生王思恆在Facebook專頁「一分鐘健身教室」發文分享，指有最新的大規模研究，分析超過6萬名參與者的睡眠數據，發現規律作息時間比單純的睡更長能降低健康風險，包括患上癌症和心血管疾病所引起的死亡率。研究更指擁有高度規律睡眠的參與者，死亡風險比作息不規律的人低20至48％。

醫生王思恆列出規律睡眠3個重要影響：



1.生理時鐘：規律的睡眠（清醒周期）有助於維持生理時鐘穩定。這些節律影響到一系列生理過程，包括激素分泌（如皮質醇、褪黑激素）、代謝功能、免疫系統、腫瘤抑制基因等。

2.心血管健康：睡眠不規律會升高血壓、發炎指數、惡化胰島素敏感度。

3.睡眠品質：不規律的作息容易導致睡眠片段化或品質較低。

研究更指擁有高度規律睡眠的參與者，死亡風險比作息不規律的人低20至48％。（GettyImages）

作息應在彈性範圍內保持規律

醫生王思恆表示每日的作息應在彈性範圍內保持規律，「如果目標是11點，那麼在10:30到11:30這一小時內上床都可以接受。即使晚上沒睡好，或是不用早起的日子，也盡量在固定時間起床，以免影響隔日生理時鐘」。