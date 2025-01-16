抗衰老！面部皮膚老化最明顯　中大中醫調治肌膚狀態計劃｜附連結

文：吳敏君醫師＠香港中文大學中醫學院專業顧問、註冊中醫師

中醫古籍經典《黃帝內經》中提到：女性從35歲開始衰老，多氣多血的陽明經開始衰退，面部皮膚開始乾燥、暗沉，頭髮開始脫落，42歲時，頭部、面部的經脈衰退，頭髮逐漸變白，整個面部皮膚不再潤滑，變得暗沉。到了49歲，開始停經，除了皮膚衰老，體型也開始衰退。



雖說衰老屬於自然現象不可抗拒，但實際上各人衰老的進程和表現都不相同，良好的生活習慣和適當的調護，是可以延緩衰老的。中醫抗衰老有悠久的歷史，包括中藥、針灸、氣功、推拿按摩、中藥面膜、藥膳茶療等。



根據中醫傳統理論，沿經絡系統去刺激穴位，藉由肌肉筋膜的走向，刺激、調節肌肉張力，從而改善面部線條，淡化皺紋。（示意圖／GettyImages）

人體步入衰老期面部皮膚最明顯

面部皮膚的狀態的改變是人體步入衰老期最明顯的標誌，主要的表現有：膚色暗沉，皺紋（眼紋、額紋、法令紋、木偶紋等），面部肌肉鬆弛、下垂等。針對這些外在衰老的變化，局部針刺面部是其中一個直接而有效的方法。它除了根據中醫傳統理論，沿經絡系統去刺激穴位，疏通經絡，運行氣血，改善經絡平衡之外，也結合了現代解剖的概念，藉由肌肉筋膜的走向，刺激、調節肌肉張力，從而改善面部線條，淡化皺紋。

中醫抗衰老着重內在調補

「十二經脈三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅」、「其氣之津液，皆上熏於面」。臉部氣血和身體臟腑的經絡互有相關，人體的外在表現其實也反映了體內各臟腑的功能。中醫抗衰老着重整體觀，除了局部的外在的美化，也注重內在的調補，根據個人需要，配以健脾、益胃、補腎、養肝，才能使「美顏」、「延緩衰老」的效果更持久。

中醫團隊將按每位參加者的不同肌膚需要制定出個人化的改善肌膚方案。（《來自星星的你》劇照）

中大中醫推「中醫調治肌膚狀態計劃」

為推動大眾正確認識中醫在調整肌膚狀態方面的獨特優勢及療效，香港中文大學中醫診所 (中大中醫診所) 推出了「中醫調治肌膚狀態計劃」，中醫團隊將按每位參加者的不同肌膚需要制定出個人化的改善肌膚方案。皮膚保養是一門一生的功課，任何年齡層都應正視皮膚的大大小小問題，好好護理，如有需要，甚至可尋求專業人士意見。對以上計劃有興趣，歡迎點擊以下網址了解更多﹕https://cuhk.hk/cuscmclinics

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