有創意！網紅為「鴻禧菇」拍畢業照、製紀念冊　成品照瘋傳：可愛

菇都要拍攝畢業照？日本網紅「ARuFa」近日準備吃火鍋時，發現其中火鍋配料的鴻禧菇每條大小不一，認為它們各有自己特色，於是搞鬼地拿出藍色卡紙當佈景板，以及準備「小椅子」，讓每位「菇學生」可以坐在上面，並為他們拍攝畢業照片，再製作成紀念冊。



創意成品照惹來網民關注，紛紛配合網紅將每條菇擬人化，「古川君營養不太好」、「古川同學要好好吃飯哦」、「羽田同學感覺就是班上不良分子」、「看起來美雨應該是班花」，又笑稱「我以為只有連續殺人魔才會幹這種事」。



日本有網紅吃火鍋前，發現每條菇各有自己特色，於是為眾「菇」拍攝畢業照。（「ARuFa_FARu」X圖片）

為「鴻禧菇」拍畢業照、製紀念冊

網紅ARuFa經常靠製作「沒用又爆笑」創意內容，於社交平台吸引眾多粉絲。他日前在X帳號「ARuFa_FARu」發帖，指某天準備吃火鍋時，拿出1大包「鴻禧菇」，卻意外發現每條菇的大小、形態都不一樣，覺得它們各有自己個性、特色，於是靈機一動決定為幫每條菇改名，還為多位「菇學生」拍攝畢業照以及製作紀念冊。

該網紅購買1大包鴻禧菇，準備作為火鍋配料之一，意外發現每條菇都有自己特色。（「ARuFa_FARu」X圖片）

自製場景 以藍色卡紙當佈景板

從他上傳多張照片可見，他自己佈置場景，先是拿出藍色卡紙當佈景板，準備「小椅子」讓每位「菇學生」可以坐在上面，有「菇學生」拍攝期間，旁邊則有多位「菇學生」靜候等待，而它們每條形態不同，十足學生時代班級拍照的模樣，畫面搞笑。

他拿出藍色卡紙當佈景板，並拿出迷你小椅子，讓「菇學生」坐在上面拍攝畢業照片。（「ARuFa_FARu」X圖片）

紀念冊命名為「占地高等學校」3年級C班

他之後合併每位「菇學生」的照片，製作成畢業紀念冊，鬼馬命名為「占地高等學校」3年級C班，同時抽出個別「菇學生」，拍攝另一張團體照片，於紀念冊命名為籃球社，瞬間讓相中的「菇學生」成為熱愛運動者。

他將每條菇照片合併放在紀念冊，命名為「占地高等學校」3年級C班。（「ARuFa_FARu」X圖片）

他抽出個別「菇同學」設立籃球社團，讓它們能成為熱愛運動的「學生」。（「ARuFa_FARu」X圖片）

網民笑：古川君營養不太好

照片曝光後惹來網民熱議，不少人更配合網紅將每條菇擬人化，留下爆笑回應，「古川君營養不太好」、「太瘦了」、「古川同學要好好吃飯哦」、「羽田同學感覺就是班上不良分子」、「看起來美雨應該是班花」、「為什麼我會覺得桃瀨唯是個正妹」、「有夠喜歡籃球社前面那位」。

有人則大讚「菇學生」畢業照，「坐在椅子上好可愛」、「在它們成為餐點前，這是多麼有創意的方式來慶祝它們的個性」，又笑稱「我以為只有連續殺人魔才會幹這種事」。

（綜合）