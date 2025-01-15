港女日本自駕遊失控撞車！批日本人報警：真古板　1句更衰惹公憤

不少港人會到日本「自駕遊」，但須注意駕駛安全！有港女於社交平台發相發文，自爆於日本自駕遊時失控撞到前方日本人駕駛的車輛，而對方在車輛「無咩事」情況下仍要報警處理，令她大感不滿，批評「真係古板守規矩。如果喺香港無咩事大家各自走先」。



事件引來網民熱議，紛紛批評港女離譜，「影衰香港人」、「無文化，自己對落人地車尾，仲好意思聲大夾惡」、「家醜不出外傳，手車X喺外國撞車再po上網應該得香港人做得出」。



有港女於社交平台發相發文，自爆於日本自駕遊時失控撞到前方日本人駕駛的車輛，而對方在車輛「無咩事」情況下仍要報警處理，令她大感不滿。（IG）

港女日本自駕遊失控撞車 批日本人小事仍報警

該港女於社交平台Instagram（IG）貼相發布限時動態，講述在日本自駕遊撞車經歷。她表示，因「唔小心跣呔（胎）」撞到前方由日本人駕駛的車輛，不滿對方在車輛「無咩事」情況下仍要報警處理，「其實咩事都冇刮痕都冇，日本人都要叫警察嚟記錄，真係古板守規矩，如果喺香港無咩事大家各自走先」。

從相片見到，現場一片雪地，2輛車停在馬路旁，有1名日本警察正在處理。

樓主於IG貼相發布限時動態，講述在日本自駕遊撞車經歷。（IG）

樓主不時在IG分享生活照。（IG）

網民：影衰香港人

網民看後紛紛批評樓主離譜，「影衰香港人」、「OnXX，撞X咗點會咩事都冇」、「慣咗喺香港hit&run，冇撞到散晒等如冇事？」、「家醜不出外傳，手車X喺外國撞車再po上網應該得香港人做得出」、「報警備案都有問題？人哋就係見你外國人更加怕咗你」、「無文化，自己對落人地車尾，仲好意思聲大夾惡」、「唔報警租車會冇保險，條女租車時有冇聽書？」、「女司機+香港人，你有咩期望？」。

也有網民分享類似經歷，「我喺北海道都試過俾巴士撞，真係好輕微，我見冇無表面痕都諗住算，不過巴士佬堅決報警，搞咗我2粒鐘，後尾問返租車公司先講巴士一定報，主要係佢地可以即時收工。