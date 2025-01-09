移民英國影衰港人？移英港人瘋搶1物品囤積　狠斥「肉酸」掀罵戰

【移民英國／須知】移民在外購買日用品要小心考量？有移民英國港男於社交平台發文，批評有移英港人大量搶購1種生活物品囤積，直斥「好X肉酸」，「我最嬲嘅點係你香港人鬧人哋幾廿年嘅嘢，嚟到呢度自己做返……可唔可以（唔好）做埋呢啲蝗蟲嘢」。



帖文掀起網民罵戰，有人支持樓主說法，批評相關行為離譜自私，「呢啲唔好講自己係香港人，影衰晒」、「失禮死人」、「着數攞盡，香港人本色」；但也有網民認為做法無問題，「我覺得無問題……啲貨又唔係短缺，又無話限購，又唔影響到其他人」、「咁小事都睇唔開，咁樣生活其實都幾辛苦」。面對網民爭議，樓主重申，「我只係覺得呢個行為好X肉酸」。



移民在外購買日用品要小心考量。（資料圖片）

移民英國港人搶購米囤積

日常生活用品，應按需要購買。該移民英國多年的港男1月5日（星期日）在Facebook群組「英國香港人生活交流區」發相發文，批評有移英港人大量購買袋裝米，放在家中囤積，更上載照片「炫耀」，直斥「好X肉酸」。

從樓主上載帖文截圖看到，其中1名移英女生買了10袋米，放在地上排好。另一張照片見到，有移英港人購入十多袋米，放在鞋櫃與牆壁中間疊高，留言「英國窮X，稅貴物價升，真正積穀防饑。無位放咁多米，唯有放鞋櫃格離（隔籬）。實有朋友話會蛀米，但實驗過放近1年都無米蟲」。

其中1名移英女生買了10袋米，放在地上排好。（網上圖片）

有移英港人購入十多袋米，放在鞋櫃與牆壁中間疊高。（網上圖片）

被斥肉酸

樓主斥責「可唔可以（唔好）做埋呢啲蝗蟲嘢唔好？咁光明正大話畀人聽，仲要話咩擺1年，食幾多買幾多好難呢？另外仲有個一家四口加埋都冇一百歲，買10包米，全家一齊玩增肌咩」。他強調：「我最嬲嘅點係你香港人鬧人哋幾廿年嘅嘢嚟到呢度自己做返，仲要唔畀人講。靜靜雞唔得咩？」

近年不少港人移民海外。（資料圖片）

網民意見兩極

網民看過帖文議論紛紛，有人支持樓主說法，批評相關行為離譜自私，「饑荒咩？」、「呢啲唔好講自己係香港人，影衰晒」、「失禮死人」、「着數攞盡，香港人本色」、「又係低俾人鬧嘅」、「塞到間屋咁，好核突」、「香港人真係好X煩」、「呢啲post有時真係會影響其他人⋯⋯何必要拎出公海？出得呢啲post嘅人思想真係好有問題！想表達咩？執到平嘢？香港人移民要搶米？」。

但也有網民認為做法無問題，「我覺得無問題，啲米跟本唔會買得晒，香港人梗係唔抵得人呢樣嗰樣，明明影響唔到自己，就梗係唔抵得人哋」、「其實我在香港也習慣一次買十包八包，唔覺有問題」、「人哋可能真係一日兩餐都係要用米，咁咪用得快囉」、「啲貨又唔係短缺，又無話限購，又唔影響到其他人……囤積會過期嘅嘢雖然係onX, 但係佢鍾意onX係佢嘅問題」、「咁都俾人鬧，做香港人真係辛苦……」。

網民議論紛紛，有人支持樓主說法，也有人認為無問題。（資料圖片）

樓主：肉酸呀嘛！

面對網民爭議，樓主重申相關行為「肉酸」，「鬼唔知佢冇錯咩，佢買100包返屋企沖涼都得，肉酸呀嘛，真係會有人俾佢哋搞到買唔到呀嘛，呢度係真係會因為你哋咁樣囤積居奇而導致到其他香港人買唔到呀嘛……」。樓主更稱所謂「合理行為」會影響到其他香港人群體，「我哋係小眾入邊嘅小眾，但係都係人嚟㗎，你哋買晒咪買晒囉，仲要上網喺度曬命」。