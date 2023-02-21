影衰香港！旅客坐的士過海　被司機趕落車1句嚇呆：良心不痛嗎？

的士接載乘客問題常惹爭議，有澳門旅客日前於網上發文表示，他從澳門經港珠澳橋來港坐的士過海，當他回覆司機指可經紅隧前往目的地後，對方竟直接要求他在大角咀下車再自行轉車，嚇得他傻眼無語，控訴：「香港的士大哥，你良心不痛嗎？」網民紛紛批評司機做法，「按法例他有責任按法定收費送你到目的地」、「擺明係唔想過海啦大佬」；也有網民強調只是部份司機態度問題，「不是常規操作哦」。



的士接載乘客問題在香港常惹爭議。（示意圖／資料圖片）

該澳門旅客於2月12日在「小紅書」以「香港的士大哥，你良心不痛嗎？」為題發文，講述在香港乘搭的士的不快經歷。他憶述當日從澳門經港珠澳橋到港，拖着大包小包坐的士過海，路上本來相安無事，直至的士司機問他要走哪條隊道時，才變成「噩夢」。

有澳門旅客發文表示，他從澳門經港珠澳橋來港坐的士過海，卻被司機的舉動嚇得傻眼無語。（小紅書）

樓主指，的士司機問他要走哪條隧道後，他便回應「紅隧不堵的話就紅隧吧」，詎料司機回答「不知堵不堵」，並要求他自己坐其他車過海，「我（司機）把你放到大角咀，你自己坐過海的吧」。面對司機突如其來的要求，樓主難以置信，「我無語了。這是哪門子操作？」，只能大嘆「人真黑」。

帖文引來網民熱議，紛紛指摘司機做法離譜，「好奇怪串XX，佢問得你行邊條隧道即係佢一早知你要過海」、「無理由直接話我放你落邊度你自己過，擺明係唔想過海啦大佬」、「喺香港我最驚嘅係的士司機同茶餐廳伙計，食餐飯都要睇人哋面色，我真金白銀消費，真係唔理解」。

帖文引來網民熱議，紛紛指摘司機做法離譜。（小紅書）

也有網民質疑司機觸犯「揀客」法例，「按法例他有責任按法定收費送你到目的地」、「應該當場跟司機說『我想改去最接近的警署』，我常常會遇上挑三揀四的司機，每次聽到我這麼說，都會乖乖載我去目的地」。不過亦有網民強調只是部份的士司機態度問題，「不是常規操作哦，過海的的士一定會聽乘車人的選擇走隧道，部份司機有脾氣會抱怨而已，但不會亂把乘客放在其他地方」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處罰款1萬元及監禁6個月。