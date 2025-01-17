推紙皮伯伯疑中風倒臥馬路！港男急停車報警相助　後續1事極窩心

人有惻隱之心，見到有人倒臥馬路上，理應伸出援手。有港男在網上表示，在慈雲山駕車期間見到1名推紙皮的伯伯躺在馬路邊，無人上前理會，恐有機會被車撞倒，情況危急，他便停車報警求助。救護員到場後估計伯伯突然中風，於是將他抬上救護車送院，惟伯伯仍然「好緊張佢車紙皮」，港男決定「好人做到底」，向伯伯遞上100元，當作購買其紙皮，好讓他安心入院。



網民紛紛激讚港男義舉，「多謝你幫手」、「辛苦晒，好彩有你」、「好人一生平安，希望伯伯早日康復」。



樓主駕車期間見到1名伯伯躺在馬路邊，於是停車報警。（facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

伯伯身邊有紙皮，相信他推着紙皮在路上落斜時出事。（facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

發現伯伯倒臥馬路 港男報警兼付100元買紙皮

樓主在facebook群組「慈雲山資訊交流」上載照片和交代事件，可見現場是慈雲山雲華街斜路近慈樂邨樂信樓，樓主當時駕車下斜途經現場，「啱啱揸車經過見到伯伯瞓低咗喺馬路都冇人理」，旁邊則有紙皮，相信伯伯推着紙皮在路上落斜時出事，於是立即停車報警。

救護員接報到場，初步相信老翁疑似中風，於是安排將他送院，樓主指「伯伯好緊張佢車紙皮」，他便立即遞100元，當作購買其紙皮，「叫佢入院，唔好緊張」，最後伯伯安心登上救護車送院。

救護員到場指伯伯可能中風，其後將他送院。（facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

救護員估計伯伯突然中風，於是將他送院，但伯伯「好緊張佢車紙皮」，樓主便遞上100元當作購買其紙皮，好讓他安心登上救護車入院。（facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

助人港男︰發揮香港人守望相助精神

樓主呼籲如有街坊認得伯伯，請代為通知請其家人，同時提醒大家發揮「香港人守望相助精神，唔好擔心係唔係碰瓦事件」，袖手旁觀只會令到有需要人士無法得到幫助。

帖文引來許多網民討論，大讚樓主熱心助人，「謝謝通知，日後會多加留意」、「萬分感謝您，好人一生平安」、「感謝樓主熱心助人，希望伯伯冇大礙，早日康復」、「希望伯伯身體無大礙，多謝樓主好心」。

（facebook群組「慈雲山資訊交流」）