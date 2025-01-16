舉報濫用公屋｜港女見證篤灰現場：不知戶主資料卻指子女英國留學

「舉報濫用公屋獎」1月15日起實施，成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。最近1名女子在社交平台發文，直言自己「親眼+親耳見證公屋篤灰現場」，稱目擊有住戶致電房署舉報，但該人不知道要舉報的戶主的姓名等資料，僅指出該家庭成員中的1名女子在英國留學，着對方調查，最後不忘追問1句「係咪成功就有3,000蚊？」。事後樓主大為感嘆，認為相關政策造成的「篤灰文化」會分裂社會。



帖文引起討論，有網民擔心政策破壞鄰里關係，又討論該戶家庭是可能資產超額，「有錢送佢出去讀書好明顯唔係公屋戶應有生活水平」、「留學代表超額？好似證據不足喎」。



1名女子在社交平台發文，直言自己「親眼+親耳見證公屋篤灰現場」，稱目擊有住戶致電當局舉報濫用公屋的情況。（資料圖片）

舉報公屋戶有家庭成員英國留學

樓主在社交平台Threads發文，表示早前「親眼+親耳見證公屋篤灰現場」，目擊有住戶致電當局懷疑有人濫用公屋，但他沒有屋主的聯絡資料和姓名，只得知該戶其中1名女家庭成員「有喺英國留學」，並知道該女成員的instagram賬號，「然後直接叫對方調查」，掛斷電話前也追問1句「係咪成功就有3,000蚊？」。

親聞後「感受係太不好受」

樓主在文中概嘆，雖知道不應濫用資源，「但篤灰文化同樣分裂社會，真係唔知講咩好」，認為自己親身目擊整個過程，心中百感交集，不會同情被舉報的人，但也不為有公屋單位被收回而感到高興，「即係成個感受都係好複雜但有點感嘆咁嘅意思」。她重申認同舉報屬直接且有效的辦法，「因為同人嘅利益掛鈎，唔知講咩好係分享返因為親身見到嘅感受係不太好受」，也不太同情被成功篤灰趕出公屋的人，「 但亦都冇覺得正呀又踢走一個，事關吉返間屋出嚟都唔知咪落返有需要嘅香港人到」。

房委會於1月15日開始實施「舉報濫用公屋獎」。（資料圖片）

網民質疑資產超額：有錢英國留學仲要住公屋？

帖文引來大批網民熱議，認為公屋戶有錢到外國留學，資產和入息應該不低，認為濫用公屋的人不值得同情，「公屋原意係畀有需要人士，香港人虛報資料令有需要人士上唔到樓，篤灰都係為咗幫人，有能力就搬出公屋」、「 其實又咁講，如果佢真係合資格住公屋又冇隱瞞申報又冇濫用，咁點篤都入唔到嘅，唔使怕」、「雖然好似好卑鄙， 但我相信呢個方式真係有效， 靠嗰班打政府工嘅人去捉濫用公屋嘅人嘅成效不大，不如用獎金引一啲人去篤灰……行為雖可恥但有用」、「我隔離屋長期冇人，全家返大陸住，咁霸住間屋做乜？ 」、「有錢去英國留學，仲要住公屋？」。

網民質疑公屋住戶有錢到英國留學，證明其資產水平已不需要住公屋。（資料圖片）

網民指證據不足：留學代表超額？

然而，不少網民提到有能力到外國留學不等於資產收入超額，「留學代表超額？好似證據不足喎」、「英國留學，可以係獎學金、親戚供養…大把理由，不過如果公屋係買咗，應該舉報完都冇用？」、「如果人哋係拎獎學金去留學，咁佢咪好」，又提到公屋戶成功入住後的資產上限可以很高，「公屋住戶只要無物業，有１個年滿55歲 ，資產上限300萬」。

也有網民擔心政策破壞鄰里關係，鄰居之間不再分享個人生活，「呢個政策會破壞晒社會上人同人之間嘅信任，試諗吓到時街坊同你傾計，你會盡量乜都唔答，到時個個都係咁，全部街坊都變陌生人，其實係好X恐怖」。

網民提到，其實公屋住戶當中有家庭成員年約55歲，資產限額高達300萬。（房委會圖片）

公屋家庭成員境外升學是否違反租約？

根據公屋租約，租戶在租賃公屋期開始後1個月內，必須搬入單位並經常持續居住於單位內。如家庭成員因有特別原因未能持續住在單位內，例如到境外升學或工作一段時間，之後會繼續住在單位內，房署在審視個案合理性後，不會將之視為違反租約條款。如租戶的家庭成員有特殊情況，須提供證明文件交房署跟進。

房屋局早前又透露將循4方面修訂《房屋條例》，包括將濫用公屋列為罪行、授權人員索取住戶個人資料、延長對虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效至最長6年、授權房署可自行決定罰款通知書安排。