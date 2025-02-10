生活中隨處可見的原子筆、彩色筆，不知道你是否留意過，把原子筆最前端的筆蓋旋轉下來後能發現有數個小孔？



這些小孔並不是毫無用處或純裝飾用，而是有關鍵的安全用途。雄獅文具也曾發文分享筆蓋上這些神秘洞洞的用途，引起網友討論。

原子筆蓋上的「小孔洞」有什麼用？非為容易蓋上 廠商揭重要功能（01製圖）

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雄獅文具官方曾在臉書專頁《雄獅文具 想像力製造所》上發文提問網友：

筆蓋上的神秘洞洞是做什麼用的？

並附上一張雄獅筆蓋的照片，引起網友猜測：

「要拔筆蓋畫圖時比較好拔，才不會打不開」

「怕小孩誤吞會窒息」

「蓋子跟筆才不會因為壓力關不起來」



雄獅之後也留言解答，筆蓋上設計的這些「氣孔、側邊筆夾」主因就是，如果孩童使用時不小心誤食筆蓋，才不會導致窒息的危險。

事實上，根據外媒《獨立報》的報道，原子筆蓋上的洞有調節氣壓或阻止墨水變乾的功能，讓蓋上筆蓋後，墨水不會變乾。

但是除了這個功能之外，筆蓋上的洞還有「救命」的關鍵用途，就是防止人們吞入筆蓋而窒息，因為很多人都有咬筆的習慣，在美國每年就大約有100人因為誤食筆蓋卡在呼吸道中導致窒息而死亡。尤其筆蓋的體積小，容易在生活中被孩童撿拾，因此，才會在筆蓋設計孔洞，當意外發生時能讓呼吸道不被完全堵死，能吸入少量的空氣爭取到更多的搶救時間。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：原子筆蓋上「有小孔洞」不是為了裝飾！文具商揭秘隱藏功用，用途其實很強大】