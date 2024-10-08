生活秘技｜緊急情況家裡缺少電池怎算？原來「用廚房一物」可替代
撰文：聯合新聞網
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當颱風、地震等天災來襲時，勢必得做好應變措施來防範。
即使如此，有時碰到突發狀況，難免會臨時缺少一些東西，像是想使用手電筒時，卻發現電池不夠的情況。
不過在發生這種困擾時，其實還是有其他應急方法可以解決。
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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本警視廳警備部災害對策課曾在官方「X」上分享，表示當想要用手電筒，卻發現需要兩顆電池，而手上只有一顆時，其實可以使用廚房常見的「錫紙」（鋁箔紙）來作為替代品。
只要把錫紙裁切成適當長度，並且捲成類似電池的圓桶狀，就能代替其中一顆電池使用。
錫紙製造商「東洋鋁業」說明，這是由於錫紙能夠導電，因此能夠作為電力串聯媒介，讓手電筒依然能夠發亮。
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不過，畢竟錫紙並非真正的電池，因此用這樣的方式開啟手電筒，光線可能會比用兩顆電池時微弱一些。
且只是突發狀況時的應急措施，平常不建議這樣使用，以免造成影響。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】