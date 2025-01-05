牙籤「尾端凹槽」有什麼用？不是為折斷做牙籤架　日本工廠揭真相

不少人用餐後，都會習慣用牙籤剔牙。不過，你有發現，不少牙籤設計是只有一端能用的「單邊牙籤」，尾端會設計刻上溝槽，這些淺淺刻上的2到3條細細的橫線有什麼特殊功用呢？日本一間名為「菊水產業」的老牌牙籤工廠公布解答，是為了掩飾製造過程產生的焦痕。



不少人會認為，牙籤尾端會設計刻上溝槽，這些淺淺刻上的2到3條細細的橫線，是設計當成「牙籤架」，牙籤尾端凹槽刻痕處能夠用手輕易折斷，原本看似無用的尾端凹槽，就成了牙籤本體的「底座」。

民眾剔牙後放在桌面上，利用「牙籤架」能讓牙籤不會隨意滾動，也能避免直接接觸桌面，造成不衛生。

網上一直流傳牙籤上的溝槽是為「當牙籤架用」而設計。（onair-blog.jp）

網上一直流傳牙籤上的溝槽是為「當牙籤架用」而設計。（Gooブログ）

日本一間名為「菊水產業」的老牌牙籤工廠就曾解釋：

每當我們說自己是國產牙籤製造廠，95％的機率都會碰到對方驕傲地說：「牙籤上的溝槽折斷以後是可以當牙籤架用的吧？」事實上根本不是那麼一回事，只是裝飾罷了！

有網友發現事實後驚呼：

我聽說過那是為了掩飾製造過程產生的焦痕之類的，才會做出那種形狀。

菊水產業也回應這位網友：

說得詳細一點，這是正確的。

菊水産業澄清其牙籤上的凹槽並非為「折斷後當作牙籤架使用」而設計。（X@kikusui_sangyo）

不少網友也表示：

「咦！不是防滑用的嗎！」

「聽說過可以當筷架用，所以我一直以為是這樣啊，真的長知識了」

「感覺應該可以增加摩擦力，讓人比較容易施力吧？」



事實上，在2023年時，「菊水產業」也宣布，菊水產業株式會社的「純國產牙籤」，將改為「無凹槽類型」。

菊水產業近一步解釋，牙籤上的凹槽部分被稱為「木偶頭（こけし）」，關於它的用途有各種說法，比如「折斷後當作牙籤架使用」或「便於取出」等，但實際上，這只是以木偶為靈感設計的裝飾。

然而，因為工廠的生產設備非常老舊，即使產品生產出來，也經常因為設備狀況的緣故導致牙籤「凹槽不夠明顯」或「凹槽過深」等問題，作為生產廠家，他們更希望顧客關注牙籤的實際使用效果，也為了減少因為不良率而造成的原木浪費，因此將改為「無凹槽類型」牙籤。

菊水產業為了減少原木浪費，將改為生產「無凹槽類型」牙籤。（X@kikusui_sangyo）

菊水產業為了減少原木浪費，將改為生產「無凹槽類型」牙籤。（X@kikusui_sangyo）

菊水產業為了減少原木浪費，將改為生產「無凹槽類型」牙籤。（X@kikusui_sangyo）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：牙籤尾端「凹槽刻痕」用途是什麼？日本工廠揭秘1隱藏功用，不是用來折斷當架子】