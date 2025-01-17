的士電騙黨？戴帽男上車要求用轉數快　過$XXX再拎現金的哥秒拒絕

的士電騙黨？網上流傳的士「車CAM」片，1名穿黑色外套戴鴨嘴帽男子登上的士後要求用轉數快付款，聲稱要到田心再到深圳灣，司機反建議他用八達通、PayMe或Alipay等電子支付方式，但乘客堅持用轉數快，聲稱轉帳400元後，司機給他200元現金，其餘當車費，司機拒絕後他馬上下車。



網民提出多個疑點，質疑他存心騙錢，又指最近有屯門及元朗的哥「中招」，有司機更聲稱遇上同類騙案，到目的地後乘客聲稱已過數，「檢查後我話未收到錢，佢話畀咗啦跟住拉門走」。



乘客一上車要求使用轉數快，的哥稱接受八達通及PayMe等電子支付方式。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」影片截圖）

一上車要求用轉數快

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上傳「車Cam」片，指出現「的士電騙黨」，聲稱有屯門及元朗的哥已中招。片段所見，事發於1月15日晚上約8時半，上車地點不明，1名穿黑色外套戴鴨嘴帽男子拉門上車，第一句問「司機有冇轉數快」，司機答接受八達通和PayMe轉帳，乘客略帶猶豫聲稱Payme和轉數快互通。

乘客要求要到田心之後再去深圳灣。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」影片截圖）

乘客一度遞上手機要求司機幫忙充電。乘客一上車要求使用轉數快，的哥稱接受八達通及PayMe等電子支付方式。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」影片截圖）

稱轉帳$400 司機找續$200現金

問到目的地時乘客「口窒窒」，指住車窗方向稱「入咗去畀錢人之後去田心之後再去深圳灣」，又遞手機要求司機幫忙叉電。司機再問乘客可否用PayMe、八達通或AliPay付款，他未正面回應說「我過$400畀你先，攞200蚊現金，剩返車錢200蚊夠唔夠」，意思想用電子支付給司機400元，司機給他200元現金，餘下支付車資。

司機說全程車費200元差不多，但反問「過400蚊畀我做咩」。乘客這才明確說出想拿200元現金，司機馬上拒絕說「冇呀，冇得咁樣㗎喎，隨得你呀，搭唔搭隨得你」，該乘客立即下車。

樓主懷疑該名乘客事先準備好假電話過數截圖，去到深圳灣沒有網絡，「想CHECK數，都CHECK唔到，到時口同鼻拗」，而且去到深圳灣更可能有同夥接應，逃走可以很快，乘客上車時要求叉電，「即係佢電話係冇電，到時畀條毛你」。

的士司機拒絕收轉數快再退回現金，乘客下車離去。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」影片截圖）

網民：你估呢度係7仔咩

不少網民都認為該乘客想騙錢，「冇收到錢就畀錢人」、「你估呢度係7仔咩，200蚊現金，哈哈！」、「講大話嘅人會口齒唔伶俐，好多小動作，例如拗下頭摸下耳仔」、「咁大個人幾嚿水都冇，搵鬼信」、「上大陸仲套錢攞港紙？」、「恰啲老人家唔識嘢」、「條友都戇X，賺嗰200蚊，你以為的士冇cam嘅咩」、「咁我不如車你去銀行撳錢先？」。

有的哥遇同樣騙局

又有的哥指遇上同樣騙局，「條X街話用轉數快付費，到目的地後我給他我電話號碼，檢查後我話未收到錢，佢話畀咗啦跟住拉門走」，有留下「車CAM」紀錄報警。

（綜合）