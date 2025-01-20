仙氣女生偷窺別人手機！遭友人拍片「公審」　網民起哄︰好漂亮喔

公然偷看其他人手機當然不對，但在什麼情況下能獲得原諒？台灣1名男生在網上上載1條影片，顯示其同行女性友人在乘搭捷運坐在對面座位，公然偷看坐在旁邊的陌生男乘客手機，女友人事後笑稱「他（陌生男乘客）那關轉珠卡很久，我擔心他破不了關」。



網民看完影片後紛紛「錯重點」，集點投向「偷窺女」的超高顏值，笑言「朋友好漂亮喔」、「行為不太對，但因為她很漂亮，所以沒關係 」、「漂亮即正義」、「求instagram」。



樓主的女友人坐在對面座位，將手指伸到唇邊，全神貫注偷看坐在旁邊的陌生男乘客手機。（Threads影片截圖）

女友人手指伸唇邊 公然偷看鄰座男手機

樓主在Threads上載該條影片，長約6秒，顯示捷運列車行駛期間，其同行女性友人坐在樓主對面座位，將手指伸到唇邊，全神貫注偷看坐在旁邊的陌生男乘客手機，完全旁若無人，該名男乘客的容貌被樓主以emoji圖案遮蓋。

該名「偷窺女」事後解釋「他（陌生男乘客）那關轉珠卡很久，我擔心他破不了關」，樓主則笑指「快笑死，到底誰敢看得這麼光明正大？」。

大量網民看完影片後，笑言「朋友好漂亮喔」、「行為不太對，但因為她很漂亮，所以沒關係 」、「漂亮即正義」、「求instagram」。（Threads影片截圖）

網民笑估仙氣女是否被男乘客帥氣外貌迷倒

影片引來許多網民留言，不少人關注樓主女友人的仙氣外貌，「朋友超正」、「她還挺漂亮」、「長得不錯」，亦有人笑言仙氣女友人是否被男乘客帥氣外貌迷倒，「手手都放嘴上了，不是對方太帥，就是對方超級帥」、「口水都快掉出來了」。

（Threads）