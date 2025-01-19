網召的士乘客「無訊號」未付款就走　司機質疑故意走數：等咗2日

不少人為求方便，會利用網上平台召的士，但近日有的士司機經網上平台接單載客卻疑似被「走數」。當日到埗後因目的地沒有訊號，乘客未能成功透過平台繳付車費，司機心想「講個信字」就同意乘客上樓後再確認付款。誰知等了2日後，始終收不到車費，於是司機懷疑乘客故意「走數」遂發帖公審。



有部份網民看完樓主經歷也有同樣疑慮，質疑乘客藉詞無訊號不付車資，不過有同樣使用該應用程式的網民卻指曾遇過支付不成功的情況，並猜測可能該名女乘客不知未能成功付款，「我試過下次開app（應用程式）叫車出提示要畀錢，先知原來上次冇扣到錢」、「做客嘅無信號，到有返信號時又彈apps，有時想畀都搵唔返個司機入唔返個版面」。



有的士司機經網上平台接單載客卻疑似被「走數」，故發帖提醒其他行家。（「的士司機資訊網 Taxi」FB圖片）

該名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，表示日前經應用程式接單，載1名女乘客從銅鑼灣前往大圍某私人屋苑，而乘客需進入平台車場，故車駛進了屋苑停車場後，乘客才經應用程式付款。

不過，樓主指停車場沒有訊號，「佢要入平台車場，喺停車場無信號確認唔到」，惟「當時我覺得講個信字，畀佢上到樓再確認」，於是在未收妥車費的情況下容乘客離開。不過他等了2日後，始終沒有收到車費，心中起疑，懷疑乘客有心「走數」。

尋求客服處理無果

從他上傳的應用程式截圖可見，該項訂單顯示為「未支付」，而其他已完成交易的訂單則為「已付款」。他聯絡程式平台的客服處理事件，「客服話要佢（乘客）畀咗錢我先會有錢收，佢唔畀錢都無辦法，最多幫我打電話提佢」，遺憾的是乘客所留電話一直無人接聽，故暫未能追回欠款。

樓主不滿卻也無可奈何，於是發帖公開女乘客樣子，又提醒其他行家，「大家小心某的會畀人走數，一定要當面畀，畀唔到要收現金，唔好理佢有冇平台優惠」。

樓主不滿發帖公開女乘客樣子。（「的士司機資訊網 Taxi」FB）

網民同樣試過「付款不成功」

有同樣使用該應用程式召的士的網民就留言指亦曾遇過支付不成功的情況，「我試過用，唔知咩原因當時係冇成功付款，再call車時先知，咁當然畀返錢，不過已經隔咗幾個月，中間冇開過個app係唔會知」、「我試過下次開app叫車出提示要畀錢，先知原來上次冇扣到錢，畀返至可以再叫車」、「個女客少用啫！到佢下次用就會彈個收費出嚟㗎喇，到時你就會收到」、「做客嘅無信號，到有返信號時又彈apps，有時想畀都搵唔返個司機入唔返個版面」。不過，樓主仍認為乘客似是有心不付車費，「當刻我都同佢講咗上咗樓就要確認」、「所以我等咗2日先認為佢有心唔畀，平台會信息提佢，佢再叫車都會知」。

樓主上傳的應用程式截圖可見，該項訂單顯示為「未支付」，而其他已完成交易的訂單則為「已付款」。（「的士司機資訊網 Taxi」FB）

帖文引起網民熱議，有部份網民懷疑該名女乘客利用無訊號「走數」，「打電話又唔聽，發短訊又唔理，呢啲好明顯係有心」；但亦有人認為女乘客可能只是無心之失，「有時轉個頭就唔記得去確認，因為當刻冇諗過會付款唔成功」。

有行家被拖欠車資2個月

另有行家以自身經歷安慰樓主，「試過2個月先收到錢」、「我被拖兩個月才收到錢。放心，收錢是時間問題」，亦有人建議「通常知個目的地收唔到電話，我就臨到叫個客確認」。

（Facebook）