壽司郎男食客「頭挨食物輸送帶」！照片瘋傳網民震驚：腐皮變頭皮

去年日本和台灣分別有食客於壽司郎作出令人嫌惡行為，當中包括狂舔豉油瓶、水杯或碗，甚至將口水沾在轉盤上壽司，以及將寵物蜥蜴放上醬料碟，引來各界嘩然。日前有港女光顧壽司郎時，同樣見到令人嘔心一幕，她於社交平台分享片段，顯示有男子將頭完全靠向食物輸送帶，期間雖未見有壽司經過，但她不滿對方有欠衛生舉動，遂發文公審。



有網民斥責男子行為損人不利己，「戇X當有趣」、「腐皮變頭皮」、「斟杯滿到就瀉熱水擺上帶」，亦有人認為應即時向店員反映，「直接叫經理」、「建議影埋前面，第時有證據畀間舖，可以罰款同列黑名單」。



有港女於壽司郎用餐時，看見有男食客將頭完全靠向食物輸送帶。（threads影片截圖）

港女食壽司郎 見男食客「將頭靠倚食物輸送帶」

該港女在threads帳號上傳影片，稱「食食下壽司，見到有人擺個頭落去」。從片中可見，樓主當時於壽司郎用餐，其前方座位的男食客卻將頭完全靠向食物輸送帶，雖然片中未見有食物經過，但有豉油、芥末、以及用作遮擋食物的透明蓋經過，期間男子曾緩緩抬起頭，惟讓醬料經過後，他又再次將頭靠倚在輸送帶，樓主看不過眼於是公審對方。

期間未見有食物經過，但有豉油、芥末、用作遮擋食物的透明蓋經過。（threads影片截圖）

男子曾緩緩抬起頭，讓出空間給醬料通過。（threads影片截圖）

他其後再次將頭靠倚在食物輸送帶上。（threads影片截圖）

男子行為遭斥自私：好唔衞生

帖文惹來眾多網民批評男子行為嘔心，「自私，黐X線」、「核突」、「好唔衞生」、「X街，損人不利己」、「條友做咩X啊，咁大個人做呢啲」、「食咗太空油?」、「戇X當有趣」、「想知邊間壽司郎」、「腐皮變頭皮」、「斟杯滿到就瀉熱水擺上帶」、「鬼唔望佢卡頭髮，扯走成執」。

有網民認為應即場向店員反映，「第時有證據畀間舖，可以罰款同列黑名單」。（示意圖／資料圖片）

網民建議應即場向店員反映

有人建議若遇片中類似情況，應即時向店員反映，「建議影埋前面，第時有證據畀間舖，可以罰款同列黑名單」、「畀我直接去佢枱邊影佢，佢做得呢啲都係想出位，就成全佢」、「其實要即時出聲，對住西人唔使怕羞，一嘢轟落去」、「直接叫經理」、「最好tag返壽司郎，日本之前幾單迷惑行為損失唔少，應該會揸正」。

有食客就分享曾於壽司郎，遇到小童玩弄食物和輸送帶，「4個家長都完全無視個𡃁仔嘅行為，所以我即刻叫店員處理，點知第一個店員聽完就算無理我，我唔忿氣再call多次店員，先有人即時處理」。