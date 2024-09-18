2男去壽司郎「淨食魚生唔食飯」　米飯堆成小山丘　網民：好折墮

政府宣傳廣告都時有提醒，「食得晒先好嗌，咪做大嘥鬼」！不過近日有食客於上環一間壽司郎用餐時，發現2名男子點叫多碟壽司，但他們只吃魚生，剩下的米飯堆積似「小山丘」，不滿對方浪費食物行為，遂發文公審，並質疑「真心唔明點解唔去食刺身嘅舖頭」。



帖文一出引來網民非議，大部份人都譴責浪費食物行為「折墮」，「壽司郎已有少飯壽司Order, 咪咁折墮啦」、「而家啲人唔知咩叫無衣食同珍惜食物」、「香港咁多餐廳，一心想食魚生就唔好去有飯嘅壽司舖」。相關帖文現時已被刪除，樓主解釋是「錯手Del咗個Post」，惟他重新上載的照片，未有再見到相關食客。



2名男子到壽司郎用餐，被同場食客公審只吃壽司上魚生，剩下大量米飯。（threads影片截圖）

去壽司郎只吃魚生不吃飯

該食客在threads帳號發帖，質疑「點解可以咁X街」。樓主指當時在上環一間壽司郎用餐，從其上傳影片可見，2名坐於4人卡座的男子叫了多碟壽司，目測多達30碟以上，壽司碟疊高後，甚至比迴轉壽司的運輸帶還要高。

不過仔細看，最高處的碟上剩下大量米飯，堆積成「小山丘」，題示2人只吃掉壽司上的魚生，而不吃米飯。樓主認為「粒粒皆辛苦」，看不過眼對方浪費食物舉動，於是貼圖公審，直斥「佢哋係一嚿飯都唔食」，又不解表示「真心唔明點解唔去食刺身嘅舖頭」。

網民批浪費食物：咪咁折墮啦

帖文惹來網民熱議，不少人都批評2名男子行為「折墮」，「咁食乜X嘢壽司」、「佢做咩唔直接食魚生？」、「壽司郎已有少飯壽司Order（點叫），咪咁折墮啦」、「而家啲人唔知咩叫無衣食同珍惜食物」、「香港咁多餐廳，一心想食魚生就唔好去有飯嘅壽司舖」。但亦有留言認為，餐廳應主動處理，「店舖無寫明不准浪費嘅話，佢哋（職員）唔處理，其他人好難插手」。

另有意見覺得只要食客「畀足錢」，上述行為並無不妥，「佢碟碟都畀足錢有咩問題？」、「畀晒錢，佢鍾意點都得」、「建議壽司郎加返『走飯』呢個Option（選擇），有時唔想俾嚿飯整到飽」。不過有網民就反駁以上說法，「唔係畀錢就無問題，咁浪費啲飯係無衣食」、「無問題㗎，證明你人格有問題」、「錢是你的，但地球資源是大家的」。

相關帖文現時已被刪除，樓主解釋是「錯手Del咗個Post」，惟他重新上載的照片，未有再見到相關食客。

（threads）