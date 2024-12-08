食壽司郎遭「攔途截劫」！操普通話顧客奇招取餐　港女壽司全被奪

壽司郎大盜？有港女日前到壽司郎分店用餐，其點餐平板顯示其點叫餐點已經送達，不過她卻未見到任何壽司送到，故向職員反映情況。她之後目睹職員行至對面餐枱，發現原來是3名操流利普通話人士「攔途截劫」，從食物輸送帶分岔口直接取走壽司，令她以及其他食客未能享用已點選的壽司，故嘲諷稱「除咗睇戲要考牌，就嚟食壽司郎都要」。



帖文引來網民熱議，質疑3人想「博大霧」，「個運輸帶超快，佢哋都要專登先搶到喎」、「以為點咗餐就計落人哋度，唔知最後人哋係掃碟計」；不過亦有人估計對方不熟悉取餐情況，只是有所誤會，「拎錯咗，以為上層都係迴轉」。



有港女食壽司郎，指3名普通話人士從輸送帶分岔口，直接取走其點選的壽司。（threads圖片）

操普通話顧客奇招取走壽司

「除咗睇戲要考牌，就嚟食壽司郎都要」，該港女在threads帳號發帖，指日前到壽司郎用餐，她前方的平板顯示其點叫餐點已經送達，不過她未見有任何壽司送到，於是和職員反映情況。她之後見到職員行至對面枱，發現原屬她點叫的壽司，被3名操流利普通話人士「攔途截劫」，對方更一次過於食物輸送帶取走3碟其他顧客點叫的壽司。

不過最令樓主驚訝的是，原來壽司並非因為出錯而送到他們餐枱，而是他們從輸送帶分岔口直接取走其他食客的壽司，如此取餐手法實在令人難以理解，故揶揄指「定呢個其實係高級玩法嚟？」

有網民估計取走別人壽司的顧客是想「博懵」，「個運輸帶超快，佢哋都要專登先搶到喎」。（示意圖／資料圖片）

網民1原因猜想博懵

帖文掀起網民熱議，不少人都覺得該3名食客是想「博大霧」，「個運輸帶超快，佢哋都要專登先搶到喎」、「似係想博懵偷食但你俾錢，隻碟擺返上回轉帶，Check老閉（閉路電視）我都走X咗」、「叫多啲，可能佢以為唔使俾」、「以為點咗餐就計落人哋度，唔知最後人哋係掃碟計」、「面係人哋畀，架係自己丟，所以唔好話我哋歧視」。

有留言則分享曾在壽司郎用餐時，遇客一些客人所做的劣行，「上次坐喺我後面嘅幾個普通話女人，不斷將食完嘅碟（碟上有紙巾垃圾）放上輸送帶，唔明點解佢哋咁鍾意污染環境」、「佢哋食完會直接放返上條帶上面，上次見到有枱人係咁賤，好彩有個Staff（職員）追住，最後唔知個經理點拆」。有網民指曾被內地客要求幫忙「埋單」，「唔開到口叫你幫佢埋單已經算好，我遇過2個唔識嘅內地女人喺海港城行埋嚟，一開頭扮問路，之後問可唔可以幫佢哋晚飯埋單」。

有人估計純屬誤會

不過亦有人覺得事件可能是一場誤會，「拎錯咗，以為上層都係迴轉」、「仲以為佢哋攞咗啲壽司，送啲空碟俾你，咁佢哋又攞埋個碟，其實都係計錢嘅」，而樓主最後亦回覆，「應該係，聽返好似佢企起身望咗好多次，又唔止拎我嗰一碟壽司」。

（threads＠jelllly_yu）