駕車離開機場停車場　遇司機衝出讓線　本能反應迴避：痛失$5000

汽車必須在「讓路」線前讓路給大路上的車輛，但總有鹵莽的司機選擇不遵守規則。最近1名司機在社交平台分享車Cam影片，顯示他在香港國際機場的停車場駛往出口，其間遇上1輛白色私家車幾乎直接從右方的讓線駛出，車頭位置已超出讓線，幸好對方及時急煞，以及片主司機「本能反應」地往左方一閃迴避，才避免了兩車碰撞。片主事後也在文中笑言「痛失$5,000」，開玩笑指當時應直接撞上該私家車，便能向對方索賠。



1名司機在社交平台分享車Cam影片，顯示他在香港國際機場的停車場駛往出口，其間遇上1輛白色私家車幾乎直接從右方的讓線駛出。（Threads影片截圖）

私家車忽然從讓線駛出

片主日前在Threads上分享車Cam影片，顯示事發於1月16日的晚上10時許，當時他在機場的停車場駛往出口，車速維持在每小時10多公里，不料遇上1輛白色私家車突然從讓線駛出，甚至車頭已超出讓線。對方在看到片主駕車駛至立即急煞，而片主見狀也往左邊閃避，故沒有釀成意外。

片主：本能反應，痛失$5000

樓主在文中打趣道「本能反應，痛失$5,000」，指當時應直接撞上該私家車，便能向對方索賠。影片引來網民熱議，有人同樣笑稱樓主錯過了「接財神」的機會，「泵把同埋沙板，好彩數啲就加埋車門。一定唔止$5,000 ，真係走寶」、「太惜車通常都接唔到財神」、「起碼都$1萬啦」。

然而，部份網民就指幸好有樓主的「本能反應」，否則一旦是嚴重意外，後果得不償失，「有反應係好事，出大事就好可能執返條命」、「寧願袋5,000或1萬，撞凹架車都抵？」、「攞去整，冇車用仲煩」、「時間就是金錢，撞咗嘥時間」。