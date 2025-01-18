深水埗女童獨行馬路！車cam直擊她再衝紅燈　司機驚：真係傻㗎！

馬路上車來車往，豈能讓小孩獨自「任我行」？近日有港男駕車行經深水埗時，驚見1名女童從「車罅」中衝出，違法在馬路中央行走，其間不見有大人陪同。樓主不禁叫喊：「喂，妹妹唔好行馬路啦！」惟女童未有理會繼續前行，更於路口「衝紅燈」揚長而去，嚇得樓主大叫：「邊個屋企㗎，真係傻㗎！」樓主之後上傳行車記錄儀（車cam）影片，呼籲家長「好好睇住同埋教育好自己啲小朋友」。



有港男開車至深水埗時，見到1名女童從「車罅」中衝出，違法在馬路上行走。（「深水埗街坊會」FB影片截圖）

女童無成人陪同馬路中央行走



該名港男在Facebook群組「深水埗街坊會」上傳車cam片，指有女童「行出馬路又衝紅燈」，並表示「麻煩各位家長好好睇住同埋教育好自己啲小朋友」。

從車cam片畫面可見，事發於1月17日下午3時許，當時樓主開車駛至深水埗福榮街（俗稱「玩具街」）近南昌街時，遇到有數名途人在馬路上行走。畫面可見，有婦人拖着紙皮箱在樓主汽車右前方橫過馬路，其後更見到1名身穿校服、年約5、6歲的女童突從左側停泊的汽車之間步出，然後在馬路中央大步走，且未見有大人陪同。

1名身穿校服的女童「大搖大擺」在馬路中央行走。（「深水埗街坊會」FB影片截圖）

女童數次回頭看向樓主的汽車，卻始終沒有返回行人路。（「深水埗街坊會」FB影片截圖）

女童漠視勸告續衝紅燈

樓主的汽車跟在女童身後慢駛，雙方保持一定距離，其間女童數次回頭看向樓主方向，卻始終沒有返回行人路，而是繼續擺動雙手，「大搖大擺」在馬路中央行走。樓主忍不住開聲叫喊：「喂！妹妹唔好行馬路啦！」女童回頭看了一眼後，快步走上行人路，但下秒卻見她逕自走出行人過路線，當時行人燈號是紅燈，正有車輛駛過，有1名成年人違規過馬路，但兩邊亦有人遵守交通燈號而停下等候，女童卻是衝紅燈在汽車之間穿過而去，令樓主大為側目，不禁大叫：「嘩、嘩嘩！邊個屋企㗎，真係傻㗎！」

樓主開聲提醒女童返回行人路。（「深水埗街坊會」FB影片截圖）

女童走上行人路後，隨即逕自走出行人過路線，衝紅燈在車輛之間穿過離開。（「深水埗街坊會」FB影片截圖）

女童逕自走出行人過路線，衝紅燈在車輛之間穿過離開。（「深水埗街坊會」FB影片截圖）

網民籲：通知佢家人及學校

影片在網上瘋傳，網民看後都感到震驚，直指女童亂過馬路的行為是玩命，「真心危險」、「大地任我行」、「小朋友似拍緊MV（音樂影片）咁」；亦有網民希望其家長或學校能作出教育，「屋企人真係要教」、「有冇人識呢位小妹妹？識得佢通知佢家人及佢學校」。

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