肝硬化換肝變患末期肺癌！男子移植器官半年不治　醫生揭崩潰真相

器官捐贈可助他人延續生命當然是好事，但也可能發生不似預期的情況。美國1名69歲老翁患有肝硬化，需要換肝救命，雖然移植手術成功，但隨後男病人證實患上末期肺癌，移植手術大約6個月後不治。



醫生經研究後，驚揭該名病人的肺癌源於捐贈者捐出的肝部，捐贈者生前罹患未大有被診斷出的末期肺癌，且癌細胞擴散至肝臟位置，因此連肝帶癌亦移植給受贈者，導致對方罹癌不治。



移植手術成功，但術後4個月男病人接受檢查，醫生發現其肝臟中有多個惡性腫瘤。（網上圖片）

研究團隊發現已故捐贈者的肝臟出事，對方生前已經罹患末期肺癌，癌細胞甚至擴散至肝臟，但當時身體掃描沒有發現到他罹患肺癌一事，因而連肝帶癌移植給受贈者，令到老翁死於末期肺癌。（網上圖片）

移植手術成功 病人離奇死於肺癌

外媒於2025年1月報道，該名69歲老翁來自亞利桑那州（Arizona），因過量飲酒而患有肝硬化，於確診患病的6個月後，於2019年接受移植1名50歲已故捐贈者的肝臟，對方是男性，雖然有吸煙習慣，但當時沒有發現患上任何癌症。

移植手術成功，但術後4個月男病人接受檢查，醫生發現其肝臟中有多個惡性腫瘤，經進一步檢查後，發現是具有侵襲性的末期肺癌，由於患者無法再次接受肝臟移植，所以只能接受化療，病情一度穩定，但最終因肝功能衰竭，在移植手術後6個月病逝。

老翁在移植肝臟手術大約6個月後不治。（示意圖/gettyimages）

已故捐贈者患肺癌已擴散至肝臟

研究團隊隨即展開跟進調查，證實男病人的肺部沒有出現異常，反而是已故捐贈者的肝臟出事，對方生前已經罹患末期肺癌，癌細胞甚至擴散至肝臟，但當時身體掃描沒有發現到他罹患肺癌一事，因而連肝帶癌移植給受贈者，令到老翁死於末期肺癌。

是次病例非常罕見，只有零星醫學文獻記錄類似病例，其中1名41歲男子接受肝臟移植數天後，其肝臟捐贈者被發現患有肺癌。

（綜合）