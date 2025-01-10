夫婦同患肺癌！兒子現咳症　驚揭1習慣出事　醫生警告：全家受害

【肺癌／症狀／成因／癌症】肺癌也會「傳染」？有台灣著名胸腔內科醫生近日分享病例，指有一家人的爸爸患肺癌末期離世，媽媽檢查亦確診肺癌，甚至連年幼的兒子也開始出現咳嗽症狀。醫生對此感到疑惑，「這個家庭到底是發生了什麼事？」，結果發現原來是丈夫1項生活壞習慣所致，警告「全家一起受害！」。



根據本港醫院管理局資料，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個肺癌症狀，就要及早求醫。



肺癌是常見癌症。（示意圖）

夫婦相繼患肺癌

台灣著名胸腔內科醫生蘇一峰於1月6日（星期一）在Facebook專頁分享病例，指1名六旬老婦進行X光健康檢查確診肺癌，腫瘤3厘米大。他表示，老婦聽到「肺癌」便心驚膽跳，原來其丈夫數年前就是死於肺癌末期，「發現時候末期肺積水，沒多久就死了」。

1名六旬老婦進行X光健康檢查確診肺癌，腫瘤3厘米大。（蘇一峰Facebook專頁）

夫婦接連患上肺癌，令蘇醫生感到疑惑，「夫妻2個人都得到肺癌！這個家庭到底是發生了什麼事？」，追查發現原來丈夫「重度吸煙」，常常在家中吸煙所致。

丈夫常家中吸煙成元兇

蘇醫生解釋，過去不少研究都指出，女性比男性更容易受到煙品傷害，「暴露同樣的煙品，女性致癌風險高於男性，氣喘與呼吸道症狀也高於男性」。

蘇醫生解釋，過去不少研究都指出，女性比男性更容易受到煙品傷害。（資料圖片）

醫生警告：家中1人抽煙，全家一起受害

蘇醫生又提到，陪同老婦來求診的年幼兒子也出現咳嗽症狀，擔心孩童從小吸二手煙，長大容易成為氣喘病人，警告：「家中1人抽煙，全家一起受害！」

事件引來網民熱議，感嘆「可惜，會抽煙的家人不會有這種自覺」、「一個人抽煙，害了全家」、「我阿嬤就是這樣先走的，接着是重度吸煙的阿公走了，然後媽媽也發現肺癌轉移腦部，唉」。

留意肺癌6個常見症狀

如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。（示意圖）

根據本港醫院管理局「智友站」網頁，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。

肺癌6個常見症狀▼▼▼

1）身體時常感到疲倦

2）食慾不振、體重下降

3）持續咳嗽

4）氣喘

5）痰中帶血

6）胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛



「智友站」又提到，若病人癌細胞已擴散，可能會出現「頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹」、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。