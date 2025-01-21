失業2個月求職無回音！女生瞞家人感壓力︰怕過年回家　網民安慰

失業日子不易捱，尤其是農曆新年前仍未找到工作，總會害怕面對家人及親戚朋友。台灣1名女生在網上訴苦，指目前已失業2個月，即使努力求職，但仍然沒有回音，而且一直瞞住家人，「我自己也不敢講」。但隨着農曆新年臨近，她感受到回家拜年的壓力，「打算找一個過年可以打工的短期工讀」，最少有借口不回家拜年，可惜仍未找到，令她大感頭痛。



大量網民安慰女生，表示「相信我，工作後會更懷念待業，整天遇到難相處同事和主管」、「幹嘛那麼焦慮，我去年6月裸辭到現在還在休息，親戚問你就回他『怎麼了嗎？還在休息啊， 還想再玩一下啊」，不要表現得畏畏縮縮…生活是你的，硬找一個不適合的工作壓力大的是你，慢慢來」。



樓主表示已失業2個月，雖然努力求職，但一沒有消息。（《和解在後》電視劇照）

不敢向家人透露失業 年關有壓力

樓主近日在「Dcard討論區」發文，大呻目前已失業2個月，「過年前真的真的真的好難找（工）」，求職後完全沒有回音，「沒有人知道，我自己也不敢講，這２個月都很怕被家人問起，都很隨意的帶過」。

惟農曆新年將至，樓主應要回家拜年，但她完全不知道如何應對，故打算「找一個過年可以打工的短期工讀」，那就有理由可以不回家拜年，「最起碼逃過最多親戚的時候」，但可惜是「好像也蠻多學生也都在做短期工讀，每個都跟我說已經招滿了」。

隨着農曆新年逼近，樓主有回家拜年的壓力。（《和解在後》電視劇照）

網民安慰︰調整好自己的心態

樓主詢廣大的網民「還在待業的你們，過年打算怎麼辦呢？」，許多網民留言指「如果短期沒有經濟困難，待業怎麼了嗎？好好休息」、「我也待業3個月了，無聊到炸，跑去投了便利商店的緊急職缺想說過年可以賺個外快，時間滿自由的」、「別怕，待業要調整好自己的心態」。

（Dcard討論區）