老公失業2個月卻不時OT　人妻被蒙在鼓裏　驚悉真相更心痛

夫妻之間沒有任何秘密，談何容易？最近一名人妻在網上討論區發文，表示早前在街上巧遇老公的同事，才得知老公早在兩個月前已被公司解僱，但人妻卻蒙在鼓裏，她憶述老公在過去兩個月，每日準時9時上班，又間中稱要加班，令她感到相當擔憂。人妻後來向老公問個明白，才知道老公為了不讓她擔心，才一直沒有透露自己被辭退，還找了一份搬運的工作，應付家中開支，讓她大感心痛。



一名人妻在老公的同事口中得知，原來老公早在兩個月前已被公司解僱，但其間對方一直如常準時9時上班，甚至間中表示要加班工作。（《我的出走日記》劇照）

該名人妻在香港討論區以「發現老公連失業都唔同我講…」為題發文，表示早前在街上巧遇老公的同事上前打招呼，對方問起其老公在兩個月前離開公司後，是否順利找到工作，「嗰下我有小小唔知畀咩反應，因為我連我老公失業都唔知」。該同事續指，由於公司生意差而要裁員，樓主的老公便不幸地成為其中一人。

樓主事後回想老公在過去2個月的行程，「日日都9點話開工，有時仲話OT要遲啲」，當時她以為老公只是轉工，不以為然沒有問清楚。樓主直言自己沒有生氣，「只係好擔心佢唔講係有原因」，當晚她等到老公下班回家後，忍不住邊哭邊問老公，這時對方才慢慢說出事情真相，指自己在失業後，很擔心家中日後經濟壓力大，加上最近市道差，他很難找回類似的工作，「之後佢（老公）覺得有手有腳一定冇問題，走咗去做搬運」。

老公後來說出事情真相，指自己在失業後，很擔心加重家中經濟壓力，加上最近市道差，他很難找回類似的工作，於是找了份搬運的工作。（《我的出走日記》劇照）

老公又表示，擔心樓主知道後不開心，故一直沒有坦白。樓主在文中指，自己從沒有責怪老公，但聽後「真係好心痛佢」，而且也知道老公很努力為家庭付出，因此自己也要好好努力，將家中大小事務打理好，「等佢放工可以舒舒服服唞吓」。

不少網民紛紛留言鼓勵樓主，「兩公婆齊心，難關好快過」、「兩公婆一齊迎難而上，加油！」，認為其老公可能希望新工穩定後才坦白，並大讚他是好老公，「一個對屋企負責任嘅老公，一個能體諒老公，能做老公背後助力嘅老婆」、「有時男人唔想妳擔心，同妳講妳可以幫到佢咩？等佢第二份工安定咗再同妳講都唔遲」。

（香港討論區）