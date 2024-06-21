中年失業！打工仔中學畢業做銀行30年被裁　自責無進修獲網民鼓勵

中年失業所受打擊難以言喻！有打工仔近日發文，指自中學畢業後即在銀行工作近30年，沒有升過職，以為「穩穩定定」就沒有再進修，結果人到中年成為被裁員目標，最後被迫走。他反省自己過去無努力讀書進修，更自認是「反面教材」，「我唔想我仔學我」。網民安慰事主，認為同一份工打30年已不簡單，「東家唔打打西家啦，唔好氣餒」，可當放個長假再重新出發。



有打工仔指中學畢業後在銀行工作將近30年，但最終難逃失業的命運。（示意圖 /《濁水漂流》劇照）

樓主在親子王國討論區以「中年被裁的反省」為題發帖，表示自己中學畢業即到銀行工作，至今近30年，「冇進修冇升職，以為穩穩定定，但最後被迫走」。他反思後認為自己因為無學歷，年紀大就成為被裁的目標，「年輕時冇書緣，讀唔上」，投身銀行業後覺得是穩定工作就不求上進，無再進修增值，最多參加公司培訓。

樓主形容自己是「反面教材」，「希望下一代唔好學我」、「我唔想我仔學我，希望佢哋讀好書有選擇，有目標上進」。

樓主認為被公司迫走是因為學歷低沒有進修增值，希望兒子引以為鑑。（示意圖 /GettyImages）

網民未有惡言相向，反而鼓勵樓主，指香港經濟多年來經歷高低起伏，他能在同一銀行工作30年殊不容易，不應自嘲作「反面教材」，暖心鼓勵「東家唔打打西家啦，唔好氣餒」、「可能將會有新的生活或發展，焉知非福，休息吓先」、「做咗咁耐嘢，自己放一個悠長假期先，實搵得返銀行或其他工」。

網民提醒打工仔要妥善理財，不應胡亂花費金錢。（示意圖 /GettyImages）

有網民分享，現時學歷有貶值情況，網上理財又成主流，樓主失業也無可奈何，「學歷都會貶值啦，又唔使咁自責，周街都大學生」、「我朋友HKU畢業咪一樣中年被栽，同冇進修冇關」，而網上理財興起後「自然少咗前線同事，新畢業平人工，銀行識計數」。有留言提醒眾打工仔記得好好理財，萬一中年失業，「身邊有嚿錢，食住少少老本都仲得」。

（親子王國）