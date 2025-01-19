救救毛孩！狗媽媽叼凍僵寶寶到診所求助　獸醫這樣做保狗母子平安

母愛的本能，不止於人類，連狗狗都會盡力守護寶寶！土耳其伊斯坦堡1間獸醫診所門口的閉路電視，近日拍下令人動容的一幕：有流浪母狗冒着寒風冷雨把小狗叼到診所門口放下，期盼有人類能伸出援手。隔了一段時間，獸醫發現後立即搶救小狗，其後將狗母子安置在診所內加以照顧，現情況正在好轉。



狗媽媽冒着寒風冷雨，叼着奄奄一息的寶寶到獸醫診求助，母愛令人動容。（網上影片截圖）

狗媽媽冒雨送病危寶寶求助

據外媒報導，該診所的獸醫奧根（Baturalp Oghan）接受訪問時形容，當時的天氣寒冷，被母狗叼在嘴裏的小狗的身體僵直，心率極低，已呈奄奄一息，所以先替牠打腎上線素，吹乾小狗濕透的毛髮，讓牠身體保持乾爽暖和，隨後將牠送入加護病房進一步照料，最終成功挽救小狗性命。

母狗寸步不離守護寶寶。（網上影片截圖）

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流浪狗媽媽舉動感動獸醫

透過閉路電視畫面可見，狗媽媽從進門的一刻就寸步不離，緊緊跟着獸醫，急救期間一直守在寶寶旁邊。獸醫奧根透露，這隻狗媽媽最近在附近生過1窩小狗，惟大部分都不幸夭折，所幸有住附近的居民曾救過牠的另一隻小狗，所以令狗媽媽視診所為安全的地方，遇到危急時懂得到診所求救。

狗狗最終母子平安，溫馨場景令許多人感動不已。（網上影片截圖）

狗狗最終母子平安，溫馨場景令許多人感動不已。（網上影片截圖）

狗狗最終母子平安，溫馨場景令許多人感動不已。（網上影片截圖）

診所人員全都被狗媽媽的母愛打動

該對狗母子現時由獸醫診所照顧，健康情況已大為改善。獸醫奧根直言與診所的工作人員都被狗媽媽的母愛打動，現時希望能為狗母子找到新家，讓牠們能安定地生活。

（綜合）