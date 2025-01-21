港人珠海關口罵戰！黑衣男vs大叔互兇　女友霸氣KO成焦點：娶得過

港車北上成熱潮，一旦發生車禍謹記要心平氣和！本港網絡瘋傳1段影片，指珠海關口有由港人駕駛的比亞迪汽車撞到1架平治（Benz）汽車，現場爆發罵戰，但對罵的不是雙方司機，而是目擊車禍、穿黑衣男子「路見不平」，直指其中比亞迪一方的眼鏡的大叔釀成車禍，雙方互爆粗更一度推撞，現場人士包括作人員將他們分隔開，才沒有發生暴力事件。



該名黑衣男向眼鏡大叔表示「我做證啊，佢話睇X住嚟撞啊！黑社會啊？影X衰香港人啊！」，眼鏡大叔反嗆「乜X嘢啊而家？你走啦，關你X事啊！X你老X」。眼鏡大叔步步進逼，黑衣男舆同行女友人隨即「爆發」，「霸氣」1句「KO」，逼得眼鏡大叔後退。黑衣男之後返回車上，雙方繼續互罵對峙，影片至此結束。



影片引來網民熱議，不少人讚揚黑衣男「見義勇為」，「路見不平好波」、「黑衫哥哥正」，也有人認為其同行女友人更厲害，「佢條女型啲，指住對家個男人一句Ko咗佢」、「娶得過」。另有人批評駕駛比亞迪一方港人行為離譜，「影衰晒HK人」。



本港網絡瘋傳1段影片，指珠海關口有由港人駕駛的比亞迪汽車撞到1架平治汽車，現場爆發罵戰。（影片截圖）

珠海關口車禍觸發罵戰

本港多個Facebook群組流傳1段影片，指珠海關口有香港駕駛者因事爭吵。事發1月19日（星期日）晚上近11時，影片見到，珠海關口有由港人駕駛的比亞迪汽車撞到1架平治汽車，多部車輛停下交通停擺，旁邊有兩班人正在互爆粗口爭吵，職員到場處理。

稱目擊撞車事發經過、穿黑衣的男子表示，「我做證啊！睇X住啊！佢話（比亞迪一方的眼鏡大叔）睇X住嚟撞（平治）啊！」。眼鏡大叔回應「乜X嘢啊而家？」，黑衣男反嗆「黑社會啊？嚟啊！」。

珠海關口有由港人駕駛的比亞迪汽車撞到1架平治汽車，多部車輛停下致交通癱瘓，旁邊有兩班人正在爭吵，職員到場處理。（影片截圖）

雙方在路上爆粗互罵，其中右邊的黑衣男稱目擊車禍經過，斥責穿啡色上衣的眼鏡大叔，其女友奮力阻止。（影片截圖）

雙方在路上爆粗互罵，其中黑衣男稱斥責穿啡色上衣的眼鏡大叔，其女友奮力阻止。（影片截圖）

雙方在路上爆粗互罵，其中黑衣男（圖右）稱斥責穿啡色上衣的眼鏡大叔，其女友奮力阻止。（影片截圖）

雙方的同行人士勸止不果，眼鏡大叔愈行愈近，但稱「我肯定唔會打你」，黑衣男回擊「X你老X，咁你行咁埋做咩啊？」，眼鏡大叔反嗆「我行埋去關你X事啊而家？你走啦，關你X事啊！X你老X」，黑衣男則怒罵「影X衰香港人啊！」。

黑衣男女友霸氣KO眼鏡大叔

這時眼鏡大叔同行女子加入戰團，反指「你（黑衣男）影衰就真啊！你唔知頭唔知尾！」，黑衣男質問「乜X嘢睇住撞啊？X婆！」。眼鏡大叔步步進逼，裝腔作勢表示「講乜X嘢啊而家？」，本來正在勸止的黑衣男同行女友人隨即「大爆發」，霸氣地向着眼鏡大叔指「你一係就打女人！打唔打啊？」。眼鏡大叔似被拋窒，只回應稱「我做咩打你啊？」，黑衣男同行女友人即說1句「唔打你就收聲啦！」，果然令眼鏡大叔一度收聲。

黑衣男同行女友人「大爆發」，霸氣向着眼鏡大叔指「你一係就打女人！打唔打啊？」。（影片截圖）

眼鏡大叔回應「我做咩打你啊？」，黑衣男同行女友人即說1句「唔打你就收聲啦！」，果然令眼鏡大叔一度收聲。（影片截圖）

黑衣男同行女友人隨後強推黑衣男返回車上。（影片截圖）

黑衣男其後被同行女友強推返回車上，眼鏡大叔卻「攞尾彩」說「又唔關你事，你落車做咩啫，上車啦！」。雙方隨即繼續互相挑釁，眼鏡大叔同行女子指摘黑衣男，「你都唔知頭唔知路，都唔知你嘈乜嘢！扮英雄！你哋（被撞車主）識㗎？」，黑衣男則指「唔X識啊！路見不平啊！X婆！」。現場不少民眾附和黑衣男，眼鏡大叔同行男子則怒嗆「走啦！做架樑！」。影片至此結束。

現場不少民眾附和黑衣男，眼鏡大叔同行男子則怒嗆「走啦！做架樑！」。（影片截圖）

網民讚霸氣女友「娶得過」

影片引來網民熱議，有人讚揚黑衣男「見義勇為」，「路見不平好波」、「黑衫哥哥正」、「睇到尾先發覺黑衫原來係路過，仲激氣過俾人撞嗰個」；也有人認為其同行女友人更厲害，「佢條女型啲，指住對家個男人一句Ko咗佢」、「娶得過」。

另有人批評駕駛比亞迪一方港人行為離譜，「撞到人都咁寸」、「影衰晒HK人」、。也有網民指出，「而家呢個係例位，日日都有幾單，次次落晒車嘈交」、「兩邊都咁躁，其實唔應該揸車」、「其實好怕聽人嘈交好X煩」、「有啲港車北上司機真係好肉酸，兩三地牌個啲司機都笑你哋唔知急咩，排緊隊又係咁呠」。