公屋悲劇│港女派將軍澳屋邨　1原因不准簽約　被收樓慘了：要瞓街

【公屋申請／公屋輪候】等候多年獲派公屋單位，竟然不能入住？有港女於社交平台發文，指她們一家人1月2日收到房署編配信，獲派將軍澳健明邨單位，感恩「感覺真係中咗頭獎咁」。她們翌日已到新屋視察，並且接受編配，然而卻因為1個原因暫時不准簽約入住，在租屋單位業主「收樓」限期下，憂慮最終要「瞓街」，「想盡快簽約後可以新年前搬入……如果仲未肯畀我簽約，我同我仔瞓街了……」。



帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主，認為唯有等待，「總之房署要怎樣程序就怎樣程序啦、急也急不來啦」。



有港女於社交平台發文，指她們一家人1月2日收到房署編配信，獲派將軍澳健明邨單位，感恩「感覺真係中咗頭獎咁」，但因為1個原因暫不准簽約。（Google地圖）

獲派將軍澳健明邨 1原因無法簽約

獲編配公屋，卻有更多煩惱？該港女於Facebook群組「公屋討論區」發文表示，她們一家人1月2日收到房署編配信，獲派將軍澳健明邨單位，「感覺真係中咗頭獎咁」。她們1月3日已到新屋視察並接受編配，房署卻「唔畀簽約住」，令她們十分苦惱。

樓主解釋，她們家中有輪椅人士，要等職業治療師上門視察單位是否符合輪椅人士需要再改裝，才能夠簽約，「輪椅人士已親身到單位視察，位置和空間都無問題，已向大廈主任提出會接受該單位，而斜台、扶手等，舊屋已經用緊，也表示可自行安裝。但（房署）主任要輪椅人士安排職業治療師共同視察。如是這，已與職業治療師見面，也給治療師睇咗單位內嘅影片和相，治療師也認為毋須大改動，建議在浴室安裝扶手，僅此而已，而這個我哋可以自行安裝到的。但主任仍未畀我哋簽約住」。

根據房屋署申請公組公屋編配小組信件，寫明要等候「職業治療師」或「物理治療師」實地視察，就單位裝置需否改裝提供專業意見。（Facebook群組「公屋討論區」）

根據房屋署申請公組公屋編配小組信件，寫明要等候「職業治療師」或「物理治療師」實地視察，就單位裝置需否改裝提供專業意見，「當確定單位適合輪椅人士居住後，本署才會作編配」。

樓主疑惑，如果職業治療師無建議任何改動，是否可以先簽約；或如果職業治療師只在報告寫上「在浴室加裝扶手」，而她們可以自行安裝，是否要等房屋署安裝。

樓主解釋，她們家中有輪椅人士，要等職業治療師上門視察單位是否符合輪椅人士需要再改裝，才能夠簽約。（示意圖）

港女：想新年前搬入

樓主補充，由於很快過農曆新年，但職業治療師要「二十幾號」才上門視察，惟她們想盡快簽約後可以於農曆新年前搬入，遂向網民求助，「我哋想快啲簽約便簡單裝修後入住，因為家庭狀況確實有必要性，二嚟年前添置家電都會平好多（因現居單位太窄迫，人都無路行，所以買定家電放家中等過年後先送去新屋是辦不到的）。其實無大改動，我哋又接受該單位，有無可能可安排盡快簽約呢？」。

網民：要等房署程序

網民看過帖文議論紛紛，認為唯有等待，「總之房署要怎樣程序就怎樣程序啦、急也急不來啦」、「一切要等房署及治療師安排好先會畀你簽、這是程序、程序是一步一步來的、與你過年前想搬入係2件事、明白嗎」、「呢封只係預派信，方便你有需要的話揾埋治療師上去睇，我嗰陣係上去睇完自己再打電話去房署話接受，之後2星期左右先會收到正式配房信，呢封先係可以簽約的」。

網民認為唯有等待，「總之房署要怎樣程序就怎樣程序啦、急也急不來啦」。（資料圖片）

港女呻業主收樓或要「瞓街」

樓主回應時指出，「如果我家情況等到我哋都會等，但而家係無時間等」，大呻「而我仲有嘅難題係業主要收樓，而家咁樣一等再等，我搵到治療師都未必趕得切收樓前遷出，一陣會再去房署搵主任傾，如果仲未肯畀我簽約，我同我仔瞓街了……」。樓主又質疑房屋署程序，「我就係唔明白單位調適點解唔可以遷入後做，而要一等再等。封信下部都有寫唔安排治療師察視，若拒絕視為1次派屋，但係我哋係接受，又唔需要佢哋做調適，都要拖」。

有網民分享同類經驗解釋，「我嗰陣有年老親戚係要係廁所幾個位置裝扶手，職業治療師要去度親戚嘅高度，仲有畀呎吋高度房署裝，房署先搵人去裝，唔畀自己裝，因為怕個物件裝唔穩同破壞咗廁所個防水層，所以要等佢嚟裝，過年前可能真係好趕，工程個啲未必咁快嚟到裝」。