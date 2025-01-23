步兵搭港鐵送外賣！將蛋糕放地下惹公審：點放落口　蛋糕店咁回應

近年不少人都會光顧網上蛋糕店，並經由外賣員送貨上門。近日有女生搭乘港鐵時，目睹有外賣步兵正前往送蛋糕，卻將客人訂購的蛋糕放在地上。從她上傳到社交平台的照片可見，蛋糕僅以透明膠盒盛載，並加以灰色絲帶捆綁，底下未有任何物件阻隔裝蛋糕盒和地面，因而覺得嘔心，「直接將人哋個蛋糕放地下，點樣放得落口」。



帖文引來網民兩派討論，有人批評外賣員舉動有欠衛生，「畀咁貴訂個蛋糕，仲要喺地下黐到成個盒都係細菌，再擺返上枱面同雪櫃，同食垃圾無分別」、「屋企細個教落嘢食唔可以亦唔應該放地下，一來唔衞生，二來唔尊重」。不過有人覺得問題不大，「潔癖嘅人真係好X煩」、「凌晨4-5點落去行轉街市，你會發現好多食物都係放地下，有啲嘢叫眼不見為淨，你又唔係食個包裝盒」。



涉事蛋糕店之後留意到樓主帖文，就事件表示抱歉，「我哋收到消息之後立即向第三方速遞公司強烈投訴，並會嚴肅處理及跟進事件，確保不會再有類似事件發生！」。



有港女日前搭乘港鐵時，目睹有外賣步兵將客人訂購蛋糕放在地上，看不過眼於是發文公審。（threads圖片）

外賣步兵搭港鐵 將蛋糕放車廂地面

該女乘客在threads帳號上傳照片，配以嘔心的表情符號，稱「直接將人哋個蛋糕放地下，點樣放得落口」。從照片可見，她當時正搭乘港鐵，於車廂內看見有外賣步兵相信正前往送蛋糕，不過對方右手拿着電話，左手疑似扶着上方扶手，並將2個僅用透明膠盒盛載、加以灰色絲帶捆綁的精美蛋糕盒，在未有任何物件墊底情況下，直接放置在車廂地面。由於當時乘客眾多，亦有人站近蛋糕附近位置，除了有欠衛生，若然有人突然未站穩，或乘客上下車時絆倒，蛋糕恐怕亦會被踩爛。

蛋糕僅以透明膠盒盛載，然後被外賣步兵直接放置在車廂地面。（threads圖片）

蛋糕僅以透明膠盒盛載，然後被外賣步兵直接放置在車廂地面。（threads圖片）

樓主之後於留言區公開涉事蛋糕店店名。（threads圖片）

外賣員舉動捱轟欠衛生

帖文一出，隨即引來絕大部份網民譴責外賣員舉動有欠衛生，「衛生意識欠奉，（蛋糕）做得幾靚都無用」、「我自己拒絕將食物放地下，幾重都拎喺手」、「畀咁貴訂個蛋糕，仲要喺地下黐到成個盒都係細菌，再擺返上枱面同雪櫃，同食垃圾無分別」、「屋企細個教落嘢食唔可以亦唔應該放地下，一來唔衞生，二來唔尊重」、「如果你話外賣平時有盒再加膠袋放地下，我覺得無問題，但如果呢啲包裝嘅蛋糕，個膠盒係有空隙，直接掂地就搞唔掂 」、「車廂地下除咗有細菌病毒，仲有啲塵埃、皮屑、沙泥，而蛋糕盒本身就無包得好實，咁會唔會好易滲咗入去？」、「最怕係架車搖，令附近嘅乘客一腳踩落去」。

另派意見認為無問題：又唔係食個包裝盒

不過有人就覺得批評有欠衛生的網民大驚小怪，「潔癖嘅人真係好X煩」、「有咩問題？蛋糕有盒㗎嘛，又唔會直接掂到地下」、「出面大把食肆都係咁樣放，你哋見唔到咪又係照食，而家見到先嚟健康衛生論，空氣都有細菌」、「點止蛋糕，外賣員都會將外賣放地下，因為無手撳𨋢」、「凌晨4-5點落去行轉街市，你會發現好多食物都係放地下，有啲嘢叫眼不見為淨，你又唔係食個包裝盒」。

涉事蛋糕店致歉：已立即向第三方速遞公司投訴

涉事蛋糕店「Miss Marble cake & coffee（雲石小姐）」之後亦有於帖文底下回覆，指對事件表示抱歉，「你好！我哋收到消息之後立即向第三方速遞公司強烈投訴，並會嚴肅處理及跟進事件，確保不會再有類似事件發生！」。

蛋糕店、外賣員、訂購蛋糕客人皆有責任

惟有網民指上述事件非單方問題，蛋糕店、外賣員、訂購蛋糕客人皆有責任，「正常要有保凍袋裝住」、「有乜理由畀步兵一個人送幾個（蛋糕），一單最多咪送1個，送幾個唔擺地下點拎？」、「如果真係拎唔到就咪鬼做速遞，正常都搵架車仔放入去推，做乜要攤喺地下」、「就算話有盒，你交畀客之前會消毒盒底先畀人？夠唔夠膽講個盒放喺地鐵地下送嚟，如果自己或屋企人食嘅你會唔會就咁擺地下」、「訂得蛋糕好心畀埋的士錢，一係就自己攞，人懶又訂送，根本係互害累鬥累」。

（threads＠j.l._lyc_）