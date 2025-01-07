港男外賣叫雲吞麵！打開發現無雲吞　外賣平台解釋震驚全網：無恥

雲吞麵「無雲吞」是正常？日前有港男經由外賣平台訂購雲吞麵，不過當他打開外賣餐盒時，卻不見「雲吞」蹤影，只有湯和麵，馬上向外賣平台反映。詎料客服人員竟回覆，「這邊餐廳表示雲吞麵是齋麵來的，沒有雲吞的，還請閣下理解」，讓他傻眼不已，遂公開對方回應到社交平台，且嘲諷稱「今日學識一樣新嘢，原來雲吞麵=齋麵」。



帖文惹來網民直斥離譜，「齋麵就會係齋麵，無湯的」、「客服個腦係咪擺咗喺屋企」，揶揄「係咪個廚房佬叫雲吞」，並建議樓主向海關方面舉報。不過有人覺得客服回覆未必是「真人解答」，「係咪AI答的？人類應該答唔出雲吞麵是沒有雲吞」、「似係ChatGPT嘅回覆，好機械式」。



有港男經外賣平台叫雲吞麵，送達時卻發現碗內沒有雲吞，向平台客服反映獲驚人回覆。（示意圖／資料圖片）

外賣叫雲吞麵 打開外賣盒發現「無雲吞」

涉事港男在threads帳號發帖，語帶嘲諷稱「今日學識一樣新嘢，原來雲吞麵=齋麵」。從其上傳的截圖顯示，他當時經由外賣平台Keeta美團訂購1碗雲吞麵，雖然照片較為模糊，不過都可以看到送達時的雲吞麵只有麵底和湯，而主角「雲吞」則未見蹤影，他於是傳送訊息至美團客服反映問題。

客服回覆：雲吞麵是齋麵，沒有雲吞的

從截圖可見，客服方面竟回覆「這邊餐廳表示雲吞麵是齋麵來的，沒有雲吞的，還請閣下理解，關於餐廳的這個問題我已經反饋至相關部門及時整改，避免再次出現這種情況」。樓主聽聞「雲吞面是齋面」和「雲吞面是沒有雲吞的」很是傻眼，不禁貼出雙方對話，掀起網民熱議。

從雙方對話截圖所示，客服表示「這邊餐廳表示雲吞面是齋面來的，沒有雲吞的，還請閣 下理解」。（threads圖片）

網民斥客服回應離譜：當人傻仔勁無恥

帖文曝光後，有網民斥責客服的回應「離譜」，「佢哋自己覆完有無笑？」、「餐廳可能放漏咗，人有錯手，但講雲吞麵係齋麵就肯定係呃消費者，視商品說明條例為無物，公然X噏當人哋傻仔，勁無恥」、「齋麵就會係齋麵，無湯的」、「客服個腦係咪擺咗喺屋企」、「畀我就X到佢反艇」、「可唔可以問下佢如果想要一碗有雲吞嘅雲吞麵，應該點叫呢？」，同時揶揄「係咪個廚房佬叫雲吞」、「老婆餅入邊無老婆，雲吞麵入邊無雲吞，好正常啊」。

離譜經歷逐個睇

亦有不少網民分享類似「慘痛」經歷，「我明啊，之前明明係叫上海粗炒，佢就畀炒烏冬我，原來上海粗炒=炒烏冬」、「有次叫米粉畀咗米線，影埋相畀佢都堅持話係米粉，真係X咗出聲」、「我上次都係咁，我覺得佢哋根本無問到餐廳」、「仲癲過我上次食嗰間，我點個牛肉湯面，又係無牛腩，我問佢佢話牛肉湯麵就是『牛肉湯』的麵，如果要食牛肉面，就點『牛肉麵』或『紅燒牛肉麵』」。

有網民分享早前點叫上海粗炒，餐廳卻給予烏冬，客服則回覆「商戶表示上海粗炒餐所給的是烏冬，沒有錯誤」。（threads圖片）

網民質疑AI客服代答：好機械式

有人則建議事主應向海關方面舉報，「詐騙嚟，一係報警一係報海關」，惟有留言認為客服回覆未必等於「真人回覆」，「係咪AI答的？人類應該答唔出雲吞麵是沒有雲吞」、「似係ChatGPT嘅回覆，好機械式」。

（threads＠danielchenghair）