窮人恩物！荃灣公園小食亭推$25午餐送熱飲　網民：平過大學餐廳

香港物價高昂，許多市民不時大呻餐廳加價，但荃灣竟有「午餐窮人恩物」。日前有網民在社交平台上發文，指位於荃灣公園內有小食亭推出「午餐優惠」，4款午餐只售25元，更附送熱飲，另加3元即可獲1杯雪糕，惹來網民驚呼「窮人恩物」。有人指售25元一個午餐簡直是「良心價」，「咁嘅價錢，抵到無朋友」、「仲平過大學餐廳」、「平時返工食一個（飯）都70蚊」。



有小食亭「熟客」激讚食物質素「高質」，「3餸加熱飲$30，幾乎日日都去買早餐」、「啲三文治都好食，連熱飲$20」。不過有人擔心小食亭「生意難做」，「呢個位露天日曬雨淋，冬凍夏熱，附近無商廈學校，人流少」、「我每次經過都覺得店主真係艱苦經營」，看餐牌認為老闆「唔係求其做」，希望對方可憑誠意，避過被大財團「迫死」局面。



荃灣公園有小食亭推出25元午餐配熱飲，加3元即可另購雪糕，獲讚「窮人恩物」。（FB「D18 - 荃灣友」圖片）

荃灣公園小食亭推25元午餐 再附送熱飲

該網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指「$25蚊，午餐有熱飲。荃灣公園」。從樓主上傳的照片可見，該小食亭外表設計如帆船般，門外擺放告示列明「午餐優惠」，4款午餐一律只售25元，當中包括瑞士雞翼煎蛋撈麵、墨魚餅火腿湯烏冬、漢堡扒腸仔湯一丁、以及咖喱魚蛋餐肉湯米，以上所有午餐都會附送熱飲，另加3元更可獲雪糕1杯；午餐供應時段則由上午11時至下午6時。

露天小食亭 未能提供大量堂食位置

不過相中亦顯示，小食亭未有太多堂食座位，小食亭外露天位置只有3張餐枱和幾個座位，未必能應付大量人流，若然遇下雨或颱風天，相信生意亦有所影響。

位於荃灣公園內的小食亭外表設計似帆船，門外告示列明4款午餐一律售25元，並附送熱飲。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民指窮人恩物：仲平過大學餐廳

帖文惹來網民熱烈討論，不少人都認為這小食亭午餐是「窮人恩物」，「咁嘅價錢，抵到無朋友」、「25蚊真係良心價」、「時光倒流30年價錢」、「求存價」、「好抵呀，平時返工食一個（飯）都70蚊」、「仲平過大學餐廳」、「仲要啲餸同一般茶餐廳唔一樣」，並紛紛詢問小食亭地點。有人指小食亭位於荃灣公園內，「荃灣西站同海濱中間個公園」，鄰近洗手間，並由早上7時30分開始營業。

食客激讚小食亭食物質素

有不少「熟客」或曾光顧的食客都大讚小食亭食物質素，「出面食唔到咁高質」、「今日食嗰件三文治非常之正，入邊有青瓜蕃茄一隻蛋嘅份量，再加埋吞拿魚醬，好足料，杯熱奶茶堅得，連埋$20」、「在隔籬體育館做完運動後經常幫襯，即叫即整，唔錯㗎」、「3餸加熱飲$30，幾乎日日都去買早餐」、「啲三文治都好食，連熱飲$20」。

有意見指小食亭「生意難做」：好天曬落雨淋

不過有人覺得小食亭「生意難做」，「呢個位露天日曬雨淋，冬凍夏熱，附近無商廈學校，人流少」、「我每次經過都覺得店主真係艱苦經營」、「人流少出品靚，好難捱，做（飲）食位置緊要過出品」、「睇個餐牌睇得出老闆花咗啲心思，唔係求其做，今時今日呢啲小店差唔多俾大財團迫死晒，希望佢可以憑誠意幹勁殺出一條路」。惟有人指小食亭鄰近西鐵站尚算有人流，只擔心受天氣因素影響生意，「這位置有人流，在早上好多人經過行去西鐵站。早餐和午餐大力宣傳有得做」、「只係睇天氣做人，落雨嘅話個個行天橋，就唔見好多生意」。

（Facebook群組）