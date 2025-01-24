打尖！迪士尼排隊遇內地小孩狂插隊　向對方父母反映結果大快人心

到樂園遊玩，理應守規矩排隊。不過，近日有網民發帖稱到迪士尼樂園遊玩時，遇到1名內地遊客男童不斷插隊，甚至已走到20至30人前面。該名網民之後嘗試向男童父母反映問題，沒想到對方十分和氣，除了馬上道歉後，還即場教訓男童，而樓主見到此結果也大感痛快，並讚揚男童父母，「好慶幸佢父母係有道德水平同會認真教育小朋友嘅人」。



有網民發帖稱到迪士尼樂園遊玩時，遇到1名內地遊客男童不斷插隊。（資料圖片）

該名網民在社交平台Threads發帖，並表示日前與朋友到迪士尼樂園遊玩，在排隊等候玩機動遊戲時，發現1名內地遊客男童不斷插隊，大約已超前了20至30人。其間，男童被2名韓國女遊客制止，「搞到佢要乖乖地排隊」，不過男童仍試圖再次插隊。

樓主決定向男童父母反映

而樓主在玩完遊戲後，見到男童的父母，思考再三決定與朋友一起上前向對方反映男童行為不妥之處。出乎意料的是，男童父母即時代兒子向樓主等人道歉，並即場教育兒子。樓主大讚對方「都幾Nice（和藹），好有禮貌」，又透露男童下場，並指結果相當大快人心，「最後望到佢（男童）企喺度俾人鬧咗勁鬼耐，爽X到」。

樓主指男童父母十分和氣，除了即時道歉後，還馬上教訓男童。（《暖男爸爸》劇照）

網民讚男童父母

帖文引起網民熱議，有網民指幸好男童父母並非是非不分之人，並希望男童可以早日糾正行為，「內地父母竟然無反X，通常都係『他只是個孩子』」、「咁都好，起碼個阿爸阿媽有禮貌，有些反過嚟鬧你」、「欣賞你哋會同對方溝通，唔係一嚟就X。起碼對方都係講道理嘅人，但有時啲內地父母仲係keep住他只是個孩子嘅觀念，咁真係講多都晒氣」。而樓主就回應指「好慶幸佢父母係有道德水平同會認真教育小朋友嘅人」。

另有網民就指出父母教育的重要性，「細路仔唔識諗，希望父母有教養嘅話可以學返好」、「呢啲父母咪會教仔，希望個細路會改正」。

（Threads）