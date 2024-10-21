烈日下等買小籠包 大媽離隊乘涼 開賣後欲打尖被正義阿哥一招KO
撰文：聯合新聞網
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許多餐廳總是容易因人潮眾多而大排長龍。
近日，有民台灣眾在排隊購買小籠包時遇到無禮的婦人，不僅無故中離開隊伍，還若無其事地回來插隊，誇張行徑引發網友不滿。
開賣後還不回來 快輪到原PO時才插隊 終被正義男霸氣反制（點圖放大看原文全文）：
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一名網友在Threads上發文，表示自家附近有間小籠包店總是大排長龍，某天他在等候購買時，一名年約60歲的婦人轉頭告知他：
我排你前面喔，太熱了，我去旁邊乘涼。
未徵得原PO意見便自顧自地離開隊伍。
當小籠包出爐後，婦人遲遲沒有歸隊，直到快輪到原PO購買時，她才若無其事地想插進原隊伍中。
原PO當場便制止她插隊的行為，然而婦人卻隨即轉向他身後的顧客試圖情緒勒索，最終成功說服了一位排在後面的顧客讓她插隊。
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原PO前方一位先生看到後，霸氣將架上剩餘的小籠包全部買下，並主動詢問除了那位婦人以外其他排隊的顧客是否還需要，間接解決了這場排隊糾紛，這位先生說：
我也曬了很久的太陽，知道有多熱，但有些人似乎不明白。
直至最後，那位婦人並無如她所願插隊買到小籠包，而是必須等待下一籠出爐。原PO也嘆道：「所以到底為什麼你人離開了，還可以認為自己（可以）再排隊啊？當其他曬太陽等的人都是傻瓜嗎？」
貼文曝光後，網友紛紛大讚原PO前方先生的舉動：
「前面那個先生也太帥了！」
「那位先生好霸氣」
「金錢不能解決所有問題，但大部分時候可以解決有問題的人」
「離開隊伍就是要重新排隊，就算說什麼老人家身體不方便，想去上個廁所也不行」
也有人分享自己曾遇到過的「無禮」行為：
前幾天去等接駁車也是排第二個，前面地上就一個手袋，發車前3分鐘才有兩個阿姨不疾不徐地從後面遠處的座椅過來，直接插到第一個，彷彿後面乖乖站著排隊的那些人都是傻子。
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