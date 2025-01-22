除夕大掃除順便開運！蛇年旺財顏色是哪5種？馬上學會「7招」吸財

【2025農曆新年／蛇年／除夕／大掃除】新年新氣象，改變家中擺設也許可以幫助提升運氣。台灣民俗專家楊登嵙指出，地運、宅運會隨9大行星運轉產生變化，今年有7招可幫助公司或居家環境更招財。



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1、「財帛星」旺財：

站到家中或是公司室內格局的正中央，以指南針或羅盤找到正確的東、南、西、北方位，2025年財帛星位在房屋西南方。楊登嵙表示，財帛星主掌財運、投資獲利，因此經營公司、工廠的業者，或是投資人、業務員，可在此方位放置流水盆「催財轉水」，或擺聚寶盆、水晶洞，幫助提升業績，財運亨通。



2、「聚財位」聚財：

在客廳或公司大廳大門斜對角L形角落的「聚財位」，安放財神爺、彌勒佛或水晶球、水晶洞，增加守財和聚財能力。



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3、擺放開運物品：

今年為乙巳蛇年，民俗傳統視「蛇」為「小龍」，因此龍為今年旺財神獸，今年旺財色系為藍色、黑色、綠色、蘋果綠色、橄欖綠色。



4、「財神符」旺財：

民眾可到財神廟或寺廟求取財神符，放到聚財位幫助匯聚財氣。



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5、招財樹招財：

將招財樹放在大門裡面或外面，放在左、右邊皆可，左、右邊都放也可以。



6、放橘子招財：

橘子加紅紙環繞，放在大門入口處或客廳桌子上，寓意「大吉大利」、「大進大利」。



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7、放硬幣招財：

大門口腳踏墊下擺放268元硬幣招財、旺財，用1元、5元、10元或50元硬幣都可以。



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