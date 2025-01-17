Prada蛇年廣告「如景點排隊去廁所」劣評如潮　超模慘變買餸阿姐

一眼看過去，確實我上我也行。



就在前幾天，Prada發布了蛇年的全新海報設計「We， the Snake」，一眾明星列隊出場，整齊地如同罐頭流水線。

Prada蛇年宣傳片截圖（微博）

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陣容雖然強大，海報簡樸的讓人摸不著頭腦，人物列隊排開，各幹各的，像極了我村頭兒排隊買水果的叔叔阿姨在聊天發呆，果然看起來有那麼點敷衍在上頭。有網友戲稱看起來就是景區等廁所的隊伍，原來Prada這是暗示咱們春節別去旅遊省的人擠人那？

就確實挺違和的吧，背景一個微漸變，其他全是人物剪影。把人往上一擱，超模秒變買菜大姐，除了頭上那個Prada標之外，你很難把海報設計和奢侈品聯繫在一起。

網友疑惑：

怕不是找了個實習的隨便弄了弄？還是AI？

不過其實，這組海報還有動態視頻，看起來就流暢了一些。有人物與剪影形成交互感，就比死板的排隊從觀感要好上不少了。

然而這並不能消除這組海報設計單薄敷衍的事實。畢竟和近期也是剛發的「假期系列」海報相比，後者從角度和時尚搭配上明顯用心不少。從視覺傳達的效果來看，也同樣是假日系列更好。

Prada「假期系列」海報（IG@prada）

除了動態影片和海豹之外，Prada也發布了蛇年主題LOGO。

看似是生肖標誌，其實是意大利薩伏依王室家族的徽章，Prada藉著蛇年將中西兩者融合統一。

Prada蛇年主題LOGO（Prada宣傳片截圖）

整個視覺呈現的主題是想要「打破蛇的個體主義」，由意大利《VOGUE》的前創意總監Ferdinando Verderi操刀。可能放飛自我的意大利創意，碰上咱們的文化背景，強迫結合確實抽象。

但日站君也要小聲說一句：重點還是設計的太醜了。不知道你怎麼覺得？

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