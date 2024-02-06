鄭秀文大掃除將舊衣回收　溫提捐衫一個動作減輕工作人員工作量

春節即將到來，許多人趁著年前大掃除，女星鄭秀文近來也分享自己的近況，表示自己將不穿的衣服全都丟進舊衣回收箱，引來網友熱議。



鄭秀文上個月底在IG分享一段影片，畫面中只見鄭秀文頻頻將衣服丟進路旁的舊衣回收箱，當丟完後原地喘了口氣，看來費了不少功夫打掃。

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鄭秀文透露，自己去年在休息期間整理了老家衣帽間，當年還與父母同住的房間一直囤著大量衣服，事隔多年終於下定決心處理，花了好多天終於整理玩了，「把精心挑選的衣服放進二手回收箱，有種努力過後的痛快感喔」，她也期盼這些衣服能夠給有需要的人。此外，她也建議放入回收箱的衣服別用塑膠袋裝，以免增加工作人員的工作量。

影片一出，引來網友們熱議，「Mi的衣服我要」、「我也好想穿你的舊衣」、「可能會有瘋狂的粉絲把這個回收箱搬走」、「如果拿出來義賣會更有意義，因為這些回收箱，很多聽說都是被人拿去賺錢的」、「下次可以義賣，整理的時候真的會有療癒的感覺」、「太想要sammi穿過的衣服了」。

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