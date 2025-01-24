深圳灣去迪士尼樂園　的士司機疑找少$100　小紅書女怒批︰黑的！

本港的士多不設電子支付，以現金付車資不時惹來爭拗，更經常被指出現找少錢情況。有小紅書表女用戶發文大呻，指日前遊港，乘的士由深圳灣口岸前往迪士尼樂園，車資總共305元，相信她遞上500元紙幣，但她事後發現「司機居然少找100元」，故提醒大家「注意黑心司機」。



許多網民留言指「我也搭過『黑的』了，以後改搭其他，遲到就遲到」、「專門騙遊客」、「香港打的要取發票，如發票沒車牌，下車時可以記下司機與牌號，以便追究」。



樓主表示，下車後才發現該名光頭司機找少100元，直言「搞到咩心情都無晒」。（小紅書圖片）

下車後發現司機找少$100 樓主︰搞到咩心情都無晒

樓主在小紅書上載照片，相信是當時乘搭的士情況，可見涉事的士司機的士證和容貌，樓主表示在深圳灣口岸乘搭的士前往迪士尼樂園，咪錶顯示為305元，相信她支付500元，下車後才發現該名光頭司機找少100元，批評「香港黑心的士司機」、「搞到咩心情都無晒」。

大量網民留言指刻意找少機的司機太無良，狠批「見一個投訴一個」。（資料圖片）

網民齊轟︰想辦法呃客

大量網民留言直斥涉事的士司機破壞業界形象，又提醒「下次記得拿收據，因為收據上有車牌號碼也有的士行電話，所以你報警都行，但是要有證據」、「見一個投訴一個」，但亦有人表示「每行業都有壞的好的，我遇過很好，漏了東西也還給我的」。

根據運輸署網頁，由深圳灣口岸前往迪士尼樂園，按照大約車程距離，以及包括相關收費隧道、收費道路或收費區的附加費，市區的士（紅的）車資大約320元，新界的士（綠的）則大約310元。

（綜合）