大年初四「接財神」7大禁忌　家中1位置忌行房　裸體或更衣亦不可

【2025農曆新年／蛇年／初四禁忌】今天是大年初四接財神的日子，按照華人習俗，今天家家戶戶最重要的事情就是「接神、接財氣」，台灣命理師楊登嵙提醒，今天有些中華傳統習俗與禁忌仍需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕離你遠去。



其中最需要注意的是廚房的場域，因為初四按習俗是灶王爺查戶口的日子，因此在廚房歡愛搞情趣、裸體換衣服、吵架都屬於觸犯灶神的民俗禁忌。

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以下是大年初四「接財神」7項民俗禁忌：

1、不出遠門：

初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。



2、不用針線：

由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，婦女這段時間也最好不要用針線。用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。



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3、不可在廚房裸體：

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。



4、不要小氣：

接神當天不要太小氣，要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。



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5、廚房不可吵架：

不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。



6、 廚房不可行房：

在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。



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7、 爐灶要整潔：

爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。「吃折羅」就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。



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