解酒｜酒精增患癌風險冇安全劑量！3類人高危 先喝2飲品助減傷害

春節期間親友聚會頻繁，酒精往往成為餐桌上的主角，但過量飲酒可能會傷害肝臟，並引發胃腸不適、頭痛與失眠等問題，中醫建議飲酒前先進食富含蛋白質或脂肪的食物，或是飲用2杯溫水或淡薑茶。



台灣陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪建議，飲酒前先進食富含蛋白質或脂肪的食物，如雞蛋、堅果或豆製品，可減緩酒精吸收，降低對胃腸的刺激，也可以飲用2杯溫水或淡薑茶，有助於提升胃腸保護力，降低酒精對身體的影響。

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「飲酒應量力而行。」邱柏豪指出，女性建議啤酒不超過350毫升，紅酒不超過150毫升，高粱酒不超過30毫升；男性建議不超過女性的兩倍。另外，應避免牛飲或乾杯，讓身體有時間代謝酒精；避免搭配碳酸飲料與混酒，因為碳酸飲料會加速酒精吸收，混合不同種類的酒則增加肝臟代謝壓力。

邱柏豪提醒，飲酒後可以多飲用溫水有助稀釋酒精濃度，加速代謝，減少宿醉風險，或是服用解酒湯，紓緩不適，可選用葛花解酒湯，幫助解酒和胃，若是沒有中藥材，也可用蜂蜜水或薑湯代替；酒後也可以按摩「太衝穴」、「百會穴」、「內關穴」，從而緩解酒後頭痛、噁心和嘔吐等腸胃不適。

解酒8飲食（按圖👇👇👇）

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最後，邱柏豪特別提醒，國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）指出，酒精對人體傷害無安全劑量，少量飲酒也可能提高罹癌風險。體質偏虛、肝功能較弱或有慢性病者應避免飲酒。

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