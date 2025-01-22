黑絲女港鐵車廂吸電子煙！神情倦呆滯　吞雲吐霧片瘋傳　港鐵回應

再有人於港鐵車廂內吸食電子煙！本港網絡今日（22日）瘋傳2條影片，分別見到1男1女在港鐵車廂內吸電子煙。當中有女網民表示，在往金鐘的東鐵線車廂內「見到有個疑似high（揩）嘢人士」，而對方則於大圍站下車。影片見到該年輕男子吸電子煙，而且吸到手震，之後「面青口唇白」，迷迷糊糊地靠向玻璃後。其後網上再流出另1條影片，見到另1名身穿黑絲襪的長髮女子，坐在東鐵頭等車廂內吞雲吐霧，神情看似十分疲倦而有呆滯。



網民對於1天內有2條影片拍到有人在港鐵車廂內吸電子煙感到震驚，又認為他們不似一般煙民，更懷疑年輕男子是吸食太空油，「吸到自己喺邊都唔知！」、「正常煙民唔會喺港鐵吸煙」，又認為見到有關情況應立即向港鐵職員舉報或報警求助。



港鐵回應《香港01》查詢時表示，根據所得資料後翻查相關記錄，對於男子吸食電子煙事作，相信發生於今天（1月22日)早上，大圍站職員接獲乘客通知，在一列往金鐘方向的東鐵綫列車上見到有乘客懷疑吸食電子煙，職員於九龍塘站登上相關列車檢查，沒有見到有關情況。至於另1條相信發生於東鐵綫頭等車廂的片段，公司不清楚其來源及拍攝時間。



網上影片見到另1名身穿黑絲襪的長髮女子，坐在東鐵頭等車廂內吞雲吐霧，神情看似十分疲倦。（fb「車cam Ｌ影片截圖）

坐在東鐵頭等車廂的女子看似十分疲倦，多次撥頭髮。（fb「車cam Ｌ影片截圖）

坐在東鐵頭等車廂的女子看似十分疲倦，多次撥頭髮。（fb「車cam Ｌ影片截圖）

黑絲女頭等車廂內吸電子煙

網上最新流出的影片被上載至facebook群組「車cam Ｌ」，於晚上在港鐵東鐵列車的頭等車廂內拍攝，當時乘客疏落，1名身穿深夜毛毛外套、短裙及黑絲襪的長髮女子獨自坐在靠窗位置，其對面座亦有乘客。黑絲女神情似十分疲倦，多次撥弄頭髮，，時而有點呆滯其右手則暗裏拿着電子煙。而拍片者相信坐於黑絲女的斜對面位置，邊拍片邊說「準備啦」，相信因曾見過黑絲女吸電子煙，所以才拍攝對方的行為。

其後黑絲女拿起電子煙放入口，側頭稍為面向窗外，吸食後吐出大口白煙，狀甚享受地挨向椅背，影片至此結束。

女子在東鐵頭等車廂，右手拿着電子煙，其後公然吸食。（fb「車cam Ｌ影片截圖）

女子在東鐵頭等車廂，右手拿着電子煙，其後公然吸食。（fb「車cam Ｌ影片截圖）

女子在東鐵頭等車廂，右手拿着電子煙，其後公然吸食，吐出大口白煙。（fb「車cam Ｌ影片截圖）

影片瘋傳 網民：要舉報！

影片隨即被瘋傳及惹來熱議，有人直斥黑絲女車廂是封閉空間，吸煙危及他人，「等於向全卡車啲人播毒」，又提議可向職員舉報，「呢啲人一定要拉，重重懲罰先識驚」。

有後生仔搭乘港鐵時，被拍到疑似吸食含太空油的電子煙。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

該後生仔吸食電子煙期間，手部似是不由自主地震抖。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

後生仔搭港鐵 疑吸食含太空油電子煙

另一方面，有網民在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指當時正搭乘港鐵東鐵線，於車廂內「見到有個疑似high（揩）嘢人士」，而對方則於大圍站下車，她因為膽小所以未敢出聲。

從樓主上傳現場所拍片段可見，1名穿着黑色外套和長褲的年輕男子坐於靠玻璃座位，他左手手持電子煙，大腿擺放1部電話，吸食電子煙期間吞雲吐霧，過程亦見他不斷手震。當他吸食電子煙後明顯「面青口唇白」，然後再迷迷糊糊地靠向旁邊玻璃。

吸食電子煙的男子之後「面青口唇白」，再迷迷糊糊地靠向旁邊玻璃。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

有人認出片中男子 指對方有前科

有人認出片中男子，表示早前曾於上水站遇過對方，「佢早排（喺）上水high到瞓咗地無反應，當時有人叫咗職員嚟，有個阿姨話幫手call白車，佢急急腳起身就走，當時都係手拎枝咁嘅嘢，又係面青青手震震」，故有留言覺得應即時報警，「撳鐘通知職員啦，明顯take嘢」、「擺上嚟facebook無補於事」、「一定要報警，等佢要清醒」、「後生細仔，細個無正確引導，真係好容易行差踏錯」。

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

另外根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

政府計劃刊憲列太空油為毒品

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，而警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，並曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

政府計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。修例工作完成後，非法管有的最高刑罰是監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，以及含太空油的電子煙機。（警方提供）

警方曾搗破太空油案，檢獲大量證物，包括果味甘油及量杯。（資料圖片／王譯揚攝）

警方大力打擊大空油

另外，警方近年大力打擊俗稱「太空油」的依托咪酯新興毒品，且引入太空油快速檢測工具，以檢定相關毒品。上周六（1月18日）西九龍衝鋒隊及機動部隊進行重點巡邏，機動部隊於油麻地截查1名55歲本地男子，在其身上搜出一粒電子煙彈，即場使用快速檢測工具，成功驗出該粒電子煙彈含有依托咪酯，該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。

警方引入太空油快測工具，可驗出電子煙彈是否含有依托咪酯。（警方圖片）

（facebook群組）