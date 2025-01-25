2孩餐廳內掃食物餐具落地！爸媽懶理照走　網民斥︰父母界老鼠屎

帶年幼的子女外出用膳，有時難免會弄髒地方，父母理應要留意及協助清理。惟台灣1名人母在網上發文，指日前見到1對父母帶同2名小孩入店用膳，孩子將食物和餐具掃到地板上，同行爸媽竟沒有清理就直接離開，人母當場說了1句「太糟糕了吧」，但對方依然沒有理會。



網民看到食店現場情況都傻了眼，直斥「真的很沒水準，好歹也把地上的掃起來」、「真是父母界的老鼠屎」，有人則表示「我帶小孩出去吃完，一定撿地板，然後拿去廁所丟」，



小孩將食物和餐具掃到地上，同行爸媽沒有清理直接離開，最後由職員清理。（Threads圖片）

小孩弄髒店舖 父母懶理拒動手清理

樓主在Threads表示，見到1對陌生夫妻帶同2名小孩到食店，小孩卻將食物和餐具掃到地上，「把地板弄成這樣，（父母）吃完就走掉了」，樓主看不過眼，見到2孩母親經過時，即場表示「太糟糕了吧」，但對方仍然沒有理會，繼續離開，最後要由職員清理。樓主慨嘆「不需要這樣糟蹋人吧？身教很重要 」。

網民怒斥︰超沒品

大量網民留言直斥該對父母差勁，「真是父母界的老鼠屎」、「我會乾的擦一次，再濕的擦一次，我以為這是基本的」、「可以想像她家是什麼樣子」、「這超沒品」。

（Threads）