遊日港人任小孩升降機內狂跳！家長竟反罵日本人　目擊者：冇家教

到外地旅遊,應該保持文明有禮,以免影響當地居民。惟近日1名港人在社交平台上分享遊日時的所見所聞,表示於東京某處用餐後,與另一組香港家庭和當地日本人乘搭升降機,其間香港家庭的小孩在升降機內不停跳,家長不但沒有阻止,在有日本人出聲責罵後還以英文回擊「Do you want to fight?(你是想打架嗎?)」。樓主後來在抵達樓層後便離開升降機,故未知事件後續,但不禁大嘆香港家長不懂家教,「可以放任個小朋友喺個封閉空間亂咁郁而毫無悔意,『自重』兩隻字識唔識寫㗎?」。



網民則狠批涉事家長及小童很失禮,又指除了滋擾他人,更嚴重是危及升降機內的所有人,「無人想陪葬」。



樓主與另一香港家庭和當地日本人乘搭升降機,其間香港家庭的小孩在升降機內不停跳,家長不但沒有阻止,在有日本人出聲責罵後還以英文回擊「Do you want to fight?(你是想打架嗎?)」。(Reuters / 資料圖片)

懶理子孩在升降機內狂跳

樓主在Threads發文,直接提醒香港人在日本尤其是東京,「唔好咁X大聲講廣東話」,因為身邊隨時有懂得廣東話的人,便會非常丟架。他續指,早前飯後離開時與另一組香港人家庭進入升降機內,當時還有其他日本人,不料「個細路喺㗎Lift全程跳,家長唔阻止都算,俾人用日文X(罵)完仲要用英文講Do you want to fight?」,讓既懂得日語也會廣東話的樓主大感尷尬,「覺得個畫面好肉酸」。

樓主與另一香港家庭和當地日本人乘搭升降機,其間香港家庭的小孩在升降機內不停跳,家長不但沒有阻止,在有日本人出聲責罵後還以英文回擊「Do you want to fight?(你是想打架嗎?)」。(AI製圖)

港人家庭「邊鬧邊走」極失禮

樓主表示其後在升降機抵達樓層後便離開,故未知事件後續,只知該香港人家庭還「邊鬧邊走」,讓他不禁直斥對方無家教,「我最唔明係點解啲人可以咁無家教,可以放任個小朋友喺個封閉空間亂咁郁而毫無悔意,自重兩隻字識唔識寫㗎?」。

網民斥:大人都好失禮

帖文引來大批網民留言,有人同樣批評該香港家庭無品,「入鄉隨俗,做個有品有禮嘅遊客啦」、「唔關做唔做遊客事,就算喺香港都無理由喺𨋢跳,會直插落底,無人想陪葬」、「唔好話細路,大人都好失禮」,也有人分享在日本的類似經歷,「試過一個人坐車俾香港人喺日本打尖……以為我唔識聽,仲話求其搵到位就坐,但係架車係全指定席,我係咁望住佢地先至行開」、「叫過香港人唔好係車廂開聲打機」。