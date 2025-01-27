遊日港人任小孩升降機內狂跳！家長竟反罵日本人　目擊者：冇家教

到外地旅遊，應該保持文明有禮，以免影響當地居民。惟近日1名港人在社交平台上分享遊日時的所見所聞，表示於東京某處用餐後，與另一組香港家庭和當地日本人乘搭升降機，其間香港家庭的小孩在升降機內不停跳，家長不但沒有阻止，在有日本人出聲責罵後還以英文回擊「Do you want to fight？（你是想打架嗎？）」。樓主後來在抵達樓層後便離開升降機，故未知事件後續，但不禁大嘆香港家長不懂家教，「可以放任個小朋友喺個封閉空間亂咁郁而毫無悔意，『自重』兩隻字識唔識寫㗎？」。



網民則狠批涉事家長及小童很失禮，又指除了滋擾他人，更嚴重是危及升降機內的所有人，「無人想陪葬」。



樓主與另一香港家庭和當地日本人乘搭升降機，其間香港家庭的小孩在升降機內不停跳，家長不但沒有阻止，在有日本人出聲責罵後還以英文回擊「Do you want to fight？（你是想打架嗎？）」。（Reuters / 資料圖片）

懶理子孩在升降機內狂跳

樓主在Threads發文，直接提醒香港人在日本尤其是東京，「唔好咁X大聲講廣東話」，因為身邊隨時有懂得廣東話的人，便會非常丟架。他續指，早前飯後離開時與另一組香港人家庭進入升降機內，當時還有其他日本人，不料「個細路喺㗎Lift全程跳，家長唔阻止都算，俾人用日文X（罵）完仲要用英文講Do you want to fight？」，讓既懂得日語也會廣東話的樓主大感尷尬，「覺得個畫面好肉酸」。

樓主與另一香港家庭和當地日本人乘搭升降機，其間香港家庭的小孩在升降機內不停跳，家長不但沒有阻止，在有日本人出聲責罵後還以英文回擊「Do you want to fight？（你是想打架嗎？）」。（AI製圖）

港人家庭「邊鬧邊走」極失禮

樓主表示其後在升降機抵達樓層後便離開，故未知事件後續，只知該香港人家庭還「邊鬧邊走」，讓他不禁直斥對方無家教，「我最唔明係點解啲人可以咁無家教，可以放任個小朋友喺個封閉空間亂咁郁而毫無悔意，自重兩隻字識唔識寫㗎？」。

網民斥：大人都好失禮

帖文引來大批網民留言，有人同樣批評該香港家庭無品，「入鄉隨俗，做個有品有禮嘅遊客啦」、「唔關做唔做遊客事，就算喺香港都無理由喺𨋢跳，會直插落底，無人想陪葬」、「唔好話細路，大人都好失禮」，也有人分享在日本的類似經歷，「試過一個人坐車俾香港人喺日本打尖……以為我唔識聽，仲話求其搵到位就坐，但係架車係全指定席，我係咁望住佢地先至行開」、「叫過香港人唔好係車廂開聲打機」。