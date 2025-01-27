攜4大件行李搭港鐵！內地男企車門邊被公審　乘客：落車都唔讓開

攜大型行李搭乘公共交通工具時，除了要留意行李呎吋有否超出限制，亦要小心避免影響他人。有港男搭乘東鐵線列車時，於車廂看見1名疑似內地男子攜帶2個行李篋以及2大袋物件，並站於車門旁邊位置，不過對方只顧看手機，形容「人哋要落車都可以係唔讓開」，不滿下拍照公審到網上。



帖文惹來網民兩派討論，有人覺得男子攜大型行李搭港鐵行為自私，「多篋就搭Uber啦，咁多嘢阻X住晒」、「『請勿站近車門通道』，佢企遠啲應（該）無人話」。不過有人反批樓主「小事化大」，「客量未算很多，佢已經盡量靠邊，咁都俾人話」、「車廂大把空間，咪一見到大陸人就批鬥啦」。



有港男搭乘港鐵時，遇到1名疑似內地男子攜帶4大件行李站於車門邊，公審對方阻礙上落。（threads圖片）

疑內地男攜4大件行李坐港鐵 站車門邊被公審

該男乘客在threads帳號發帖，不滿稱「霸X咗半道門都覺得完全無問題，人哋要落車都可以係唔讓開」。從他上傳於車廂內所拍照片，當時他正搭乘東鐵線一列開往羅湖或落馬洲方向列車，有1名穿着全黑服裝、戴眼鏡男子站於車門旁邊位置，凝視手中電話，前方則擺有2個行李篋，以及2大袋物件。

男子4件行李加其身軀 堵塞近半邊車門

由於涉事男子身軀高大，加上2個行李篋和2大袋物件的確霸佔了不少空間，其中一邊車門被他阻擋。樓主不滿男子「霸半道門」及「不讓開讓乘客下車」，於是拍照公審到網上。

樓主不滿男子站於車門邊位置，稱「人哋要落車都可以係唔讓開」。（示意圖／資料圖片）

網民批男子企位阻塞上落：多篋就搭Uber啦

帖文惹來部份網民批評相中男子自私，「其實佢咁樣喺地鐵度推都好辛苦啫」、「『請勿站近車門通道』，佢企遠啲應（該）無人話」、「多篋就搭Uber啦，咁多嘢阻X住晒」，並建議樓主可以這樣反擊，「背囊係弱點」、「呢啲勾住佢背囊，拖佢落車就啱㗎喇」、「叫咗唔借開就撞落去」、「佢做初一，你做十五」、「佢扮睇你唔到，你出去咪扮睇唔到照撞」、「有時真係要落車，唔小心推咗佢出門就唔好啦」。

樓主公審被指「小事化大」

惟更多人質疑樓主拍照公審實屬「小事化大」，「有乜問題啊？香港人去日本（旅行）都係咁」、「人哋一袋二袋行李已經盡量靠邊，企中間你又話阻住通道，而且你要落車仲有位可以出到啦！靜雞雞偷影人擺上網，想攞彩？好肉酸囉」、「客量未算很多，佢已經盡量靠邊，咁都俾人話」、「公平啲，香港平時都好多守門人啦，叫借借又唔讓，推開佢又X晒鬼」、「車廂大把空間，咪一見到大陸人就批鬥啦」。

（threads＠ckldavid）