港鐵男疑吸太空油電子煙影片瘋傳！嘴唇發白、手震　乘客：似揩嘢

毒品害人不淺，近年更興起俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油。本港網絡今早（22日）瘋傳1條於港鐵車廂內拍攝片段，有1名年輕男子疑吸食含太空油的電子煙，其間手部似是不由自主地震抖，之後「面青口唇白」，迷迷糊糊地靠向玻璃。



不少網民都覺得男子「明顯take嘢」，「吸太空油吸到好high」、「正宗人唔似人，鬼唔似鬼」、「毒品害人」。有留言認為應即時報警，「擺上嚟facebook無補於事」、「一定要報警，等佢要清醒」。



有後生仔搭乘港鐵時，被拍到疑似吸食含太空油的電子煙。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

該後生仔吸食電子煙期間，手部似是不由自主地震抖。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

政府計劃刊憲列太空油為毒品

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，而警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，並曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

政府計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。修例工作完成後，非法管有的最高刑罰是監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

後生仔搭港鐵 疑吸食含太空油電子煙

有目擊件的港鐵乘客在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指當時正搭乘港鐵東鐵線，於車廂內「見到有個疑似high（揩）嘢人士」，而對方則於大圍站下車，她因為膽小所以未敢出聲。

從樓主上傳現場所拍片段可見，1名穿着黑色外套和長褲的年輕男子坐於靠玻璃座位，他左手手持電子煙，大腿擺放1部電話，吸食電子煙期間吞雲吐霧，過程亦見他不斷手震。當他吸食電子煙後明顯「面青口唇白」，然後再迷迷糊糊地靠向旁邊玻璃。

吸食電子煙的男子之後「面青口唇白」，再迷迷糊糊地靠向旁邊玻璃。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

網民嘆毒品害人：成個老同（道友）咁嘅樣

片段曝光後惹來網民熱議，不少人都覺得片中男子是吸食太空油，「似係揩咗嘢，無嚟精神咁」、「吸太空油吸到好high」、「太過明目張膽」、「手震過貓王」、「成個老同（道友，濫用毒品人士）咁嘅樣」、「正宗人唔似人，鬼唔似鬼」、「老母湊大佢咁辛苦，走去吸毒」、「毒品害人」。

有人認出片中男子 指對方有前科

有人認出片中男子，表示早前曾於上水站遇過對方，「佢早排（喺）上水high到瞓咗地無反應，當時有人叫咗職員嚟，有個阿姨話幫手call白車，佢急急腳起身就走，當時都係手拎枝咁嘅嘢，又係面青青手震震」，故有留言覺得應即時報警，「撳鐘通知職員啦，明顯take嘢」、「擺上嚟facebook無補於事」、「一定要報警，等佢要清醒」、「後生細仔，細個無正確引導，真係好容易行差踏錯」。

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

另外根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，以及含太空油的電子煙機。（警方提供）

警方曾搗破太空油案，檢獲大量證物，包括果味甘油及量杯。（資料圖片／王譯揚攝）

警方大力打擊大空油

男外，警方近年大力打擊俗稱「太空油」的依托咪酯新興毒品，且引入太空油快速檢測工具，以檢定相關毒品。上周六（1月18日）西九龍衝鋒隊及機動部隊進行重點巡邏，機動部隊於油麻地截查1名55歲本地男子，在其身上搜出一粒電子煙彈，即場使用快速檢測工具，成功驗出該粒電子煙彈含有依托咪酯，該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。

警方引入太空油快測工具，可驗出電子煙彈是否含有依托咪酯。（警方圖片）

（facebook群組）